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Військовий аналітик прокоментував заяви Пригожина про вихід з Бахмута

5 травня 2023 15:18
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Військовий аналітик прокоментував заяви Пригожина про вихід з Бахмута
Військовий аналітик полковник Петро Черник. Фото: Армія Inform
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Заява про вихід "Вагнера" з Бахмута може бути спланованої військовою хитрістю. Таким чином противник імітує свою слабкість. 

Таке припущення у коментарі Military Media Center висловив військовий аналітик полковник Петро Черник.

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Петро Черник вважає, що заява Пригожина про вихід з українського міста з "великою ймовірністю" є імітацією слабкості противника — поширене явище у веденні бойових дій протягом століть.

За словами аналітика, часто одна зі сторін протистояння намагається показати себе слабшою, чим заманює противника, неготового до ведення бою.

"Тут може бути тонка сатанинська деталь, що вони нібито відходять, ми спокушаємось на якісь контрнаступальні дії, а насправді ніхто нікуди не подівся. Я не вірю росіянам як таким, до них треба дуже акуратно ставитись у всьому тому, що вони говорять. Чи йде загострення боротьби між Шойгу і Пригожиним? Однозначно так. Але в частині російсько-української війни вони абсолютно всі однакові", — сказав Черник.

Нагадаємо, 5 травня Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги.

У своєму відступі хазяїн "вагнерівців" звинуватив чиновників міноборони РФ. Вони, за словами Євгена Пригожина, створили штучний кадровий та снарядний голод для його ПВК.

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