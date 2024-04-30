Военный аналитик рассказал, почему Украина не сможет пойти в наступление в ближайшее время

Украинские военные. Фото: Генштаб

Ветеран АТО и военный аналитик Евгений Дикий выразил сомнения в возможности наступления Украины в этом году. Он подчеркнул, что, несмотря на получение помощи от США, отсутствие достаточного количества военных усложняет возможность проведения последующих операций.

Об этом он заявил в интервью "Новинарні" в понедельник, 29 апреля.

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"Да, снаряды едут. А то, что у нас на фронте соотношение по живой силе 1 к 7, 1 к 10, то есть каждый парень или девушка на нуле должен остановить 7-10 орков? Это нам не решит пакет помощи. В принципе, у любого оружия есть одна очень важная особенность – она сама не воюет. Любым оружием должен воевать. И это ответ на вопрос, пойдем ли мы сейчас в наступление. Не пойдем, потому что некому", — сказал Дикий.

Аналитик также выразил обеспокоенность, что у граждан может возникнуть мнение о ненадобности мобилизации из-за поступления оружия и снарядов. Он предупредил, что если Украина будет зависеть только от внешней помощи и прекратит мобилизацию, это может привести к потере позиций.

"Это не так работает. Если случится то, чего я боюсь, — эта помощь нас расслабит, то в результате мы оставим фронт без моблизации, без людей. Тогда оно будет, что называется, "не у коня корм". Тогда оно пойдет нам во вред. Хотя бы потому, если фронт в дальнейшем будет проваливаться, то раньше мы все списывали на то, что Трамп не дает снаряды, а теперь эта отмазка исчезает. И те же союзники начнут совсем по-другому задавать вопросы: вы все получили, а почему у вас дальше провал? И это будет исключительно наша внутренняя проблема", — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, The Telegraph заявил, что в этом году украинские военные, вероятно, не смогут пойти в наступление, несмотря на новую помощь.

Ранее мы писали, что русская армия в конце весны может начать пришествие по всей линии фронта. По предварительной информации, это может произойти 9 мая.