Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы ВСУ по контрнаступлению

Украинские военные усиленно готовятся к наступлению

Вооруженные силы Украины ежедневно готовятся к контрнаступлению. Как результат, у украинских военных очень большие шансы на то, что отвоевают собственные территории в ходе операции.

Об этом на своем YouTube рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам эксперта, в контратаку пойдет хорошо обученное "обстрелянное и обкатанное" войско, и поэтому у ВСУ есть очень большие шансы на успех. Олег Жданов рассказал, что в контрнаступательную группировку попали не только мобилизованные солдаты, но и военнослужащие с боевым опытом, "прошедшие войну".

"Они могли быть назначены из действующих частей на фронте на обучение за границу. То есть у них есть боевой опыт, они прошли обучение в странах партнеров и по возвращении их отправляют не в их части, а уже в состав сформированной бригады контрнаступательной группировки", — заявил Жданов.

Он подчеркнул, что из-за того, что украинские войска готовятся и проходят необходимое обучение за рубежом, они будут иметь успех в контрнаступательных операциях.

Напомним, ранее в воздушных силах ВСУ рассказывали, что для эффективного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители.