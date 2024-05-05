Военный эксперт объяснил, что означает запуск россиянами поезда из Мариуполя в Волноваху

Поезд из Мариуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

Оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Россия готовится к потере Крымского моста

По словам Романенко, вскоре Украина получит оружие, которое позволит наносить удары на большую дальность.

"Безусловно, это предоставит большие возможности, но с учетом того, что мы говорили, что у нас появляется новый инструментарий — на этой дальности будет возможность у Сил обороны Украины наносить удары", — сказал он.

По мнению военного эксперта, что бы там российская пропаганда ни говорила, запуском поезда из Мариуполя в Волноваху они готовятся к тому, что Керченский мост в ближайшее время может быть выведен из строя.

"И потому еще год назад они начали строить все эти железные дороги в Мариуполе. Они понимают, что когда будет перерезана эта артерия, ситуация с логистикой на юге и востоке будет ухудшена, поэтому это тоже очень серьезный показатель", — добавил Романенко.

Ранее политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире Новини.LIVE объяснил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения российских объектов.

Также мы писали, что США готовят для передачи Украине авиационные бомбы JDAM-ER. Это оружие сможет быть не только устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы, но и нацеливаться на них.