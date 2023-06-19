Военный эксперт объяснил важность освобождения Пятихаток
Освобождение села Пятихатки открывает прямую дорогу на один из ключевых городов Запорожской области, Васильевку. Кроме того, взятие Пятихаток под контроль является свидетельством успешного вклинивания Сил обороны в российскую оборону.
Об этом написал на своем Telegram-канале военный аналитик Александр Коваленко.
Путь на Васильевку
По словам Александра Коваленко, освобождение и взятие под контроль Сил обороны Украины села Пятихатки является стратегически важным для контрнаступления на Запорожском направлении.
С Пятихаток открывается прямой путь на оккупированный город Васильевку.
"Сама же Васильевка входит в опорный треугольник окупантов в Запорожской области Васильевка-Токмак-Мелитополь", — напомнил Коваленко.
Опорный пункт окупантов
Кроме того, отметил эксперт, Пятихатки играли важную роль в линии обороны российской армии и фактически являлись одним из опорных пунктов захватчиков на Запорожском направлении.
"Фактически освобождение этой деревни говорит о вклинивании Сил обороны Украины в линию обороны российских оккупационных войск и перспективе охвата ряда отдельных участков без прямого контакта, с созданием угрозы окружения", — подчеркнул Александр Коваленко.
Напомним, что вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.
Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.