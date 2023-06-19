Военный эксперт объяснил важность освобождения Пятихаток

Украинская армия на фронте. Фото: "Слово і діло"

Освобождение села Пятихатки открывает прямую дорогу на один из ключевых городов Запорожской области, Васильевку. Кроме того, взятие Пятихаток под контроль является свидетельством успешного вклинивания Сил обороны в российскую оборону.

Об этом написал на своем Telegram-канале военный аналитик Александр Коваленко.

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Путь на Васильевку

По словам Александра Коваленко, освобождение и взятие под контроль Сил обороны Украины села Пятихатки является стратегически важным для контрнаступления на Запорожском направлении.

С Пятихаток открывается прямой путь на оккупированный город Васильевку.

Военный эксперт Александр Коваленко

Фото: "Диалог"

"Сама же Васильевка входит в опорный треугольник окупантов в Запорожской области Васильевка-Токмак-Мелитополь", — напомнил Коваленко.

Опорный пункт окупантов

Кроме того, отметил эксперт, Пятихатки играли важную роль в линии обороны российской армии и фактически являлись одним из опорных пунктов захватчиков на Запорожском направлении.

"Фактически освобождение этой деревни говорит о вклинивании Сил обороны Украины в линию обороны российских оккупационных войск и перспективе охвата ряда отдельных участков без прямого контакта, с созданием угрозы окружения", — подчеркнул Александр Коваленко.

Коваленко об освобождении Пятихаток

Напомним, что вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.