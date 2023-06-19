Військовий експерт пояснив важливість звільнення П'ятихаток

Українська армія на фронті. Фото: “Слово і діло”

Звільнення села П’ятихатки відкриває пряму дорогу на одне з ключових міст Запорізької області, Василівку. Крім того, взяття П’ятихаток під контроль є свідченням успішного вклинювання Сил оборони в російську оборону.

Про це написав на своєму Telegram-каналі військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Шлях на Василівку

За словами Олександра Коваленка, звільнення і взяття під контроль Сил оборони України села П’ятихатки є стратегічно важливим для контрнаступу на Запорізькому напрямку.

З П’ятихаток відкривається прямий шлях на окуповане місто Василівку.

Військовий експерт Олександр Коваленко

Фото: "Діалог"

"Сама ж Василівка входить до опорного трикутника окупантів у Запорізькій області Василівка-Токмак-Мелітополь", — нагадав Коваленко.

Опорний пункт окупантів

Крім того, наголосив експерт, П’ятихатки відігравали важливу роль в лінії оборони російської армії і фактично були одним з опорних пунктів загарбників на Запорізькому напрямку.

"Фактично звільнення цього села говорить про вклинювання Сил оборони України в лінію оборони російських окупаційних військ та перспективу охоплення низки окремих ділянок без прямого контакту, зі створенням загрози оточення", — підкреслив Олександр Коваленко.

Коваленко про звільнення П'ятихаток

Нагадаємо, що учора, 18 червня, про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

Сьогодні звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.