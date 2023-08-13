Военный эксперт рассказал, как Путин пытается избежать революции в РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин пытается избежать революции в РФ. Он совершенно искренне говорит о своих глубинных страхах, в частности, о распаде России.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Революция в РФ

"Дыхание 1917 года все ближе к ним. Они почему так активно зэков набирают по тюрьмам? Потому что думают, что эти люди не повлекут за собой революцию, а мобилизация и большие потери среди военных могут это сделать", — рассказал Мусиенко.

По его словам, в результате это дойдет до того, что революция в России все же будет. Военный эксперт добавил, что чем больше россияне будут бросать на Купянском или других направлениях штурмы, тем быстрее революционная ситуация 1917 года вернется.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк рассказал, что россияне уже запустили процесс депутинизации, а мы в этом только помогаем. Речь идет об украинском контрнаступлении. В самой России уже понимают, что выходу из тупика сегодня мешает только один человек — это Путин.

Также мы писали, что представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.