Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военный эксперт рассказал, как Путин пытается избежать революции в РФ arrow

Военный эксперт рассказал, как Путин пытается избежать революции в РФ

13 августа 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный эксперт рассказал, как Путин пытается избежать революции в РФ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин пытается избежать революции в РФ. Он совершенно искренне говорит о своих глубинных страхах, в частности, о распаде России.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Читайте также:

Революция в РФ

"Дыхание 1917 года все ближе к ним. Они почему так активно зэков набирают по тюрьмам? Потому что думают, что эти люди не повлекут за собой революцию, а мобилизация и большие потери среди военных могут это сделать", — рассказал Мусиенко.

По его словам, в результате это дойдет до того, что революция в России все же будет. Военный эксперт добавил, что чем больше россияне будут бросать на Купянском или других направлениях штурмы, тем быстрее революционная ситуация 1917 года вернется.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк рассказал, что россияне уже запустили процесс депутинизации, а мы в этом только помогаем. Речь идет об украинском контрнаступлении. В самой России уже понимают, что выходу из тупика сегодня мешает только один человек — это Путин.

Также мы писали, что представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Стугна" и дроны: стоит ли Украине ограничиться производством только малой военной техники

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз