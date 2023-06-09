Военный пилот, сбежавший из РФ, рассказал о войне в Украине

Военный пилот из РФ Дмитрий Мишов. Фото: BBC

Российский военный пилот Дмитрий Мишов 28 мая незаконно переходил границу РФ. Через два дня парень встретился в Вильнюсе с корреспондентом СМИ. Мишов рассказал, почему не хочет воевать против Украины и о работе российской авиации.

Об этом Дмитрий Мишов рассказал для BBC.

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"Я Мишов Дмитрий Андреевич. По званию лейтенант. Должность у меня была помощником командира вертолета. Далее я стал штурманом-оператором боевого вертолета. Служил в военной части города Остров", — рассказал Мишов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бригада Мишева принимает участие в войне. Она имеет вооружение Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, Ми-26 и Ми-8МТВ-5.

"Я надеялся, конечно, что этого не будет, не случится. Но были все показатели, что это произойдет. У нас еще в ноябре 2021 года началось рекогностирование приграничных территорий. Затем собрались нам выдавать оружие на обучение и бронеплиты ставить на вертолеты. Обычно перед учениями этого не делали", — говорит военный пилот РФ.

Тогда россияне поняли, что совсем скоро будет война против Украины.

Начало войны

Ночью 24 февраля Мишов спал в казарме в Беларуси. Парень проснулся от сообщения, что нужно вылететь в Гостомель Киевской области.

По его словам, вылет отменили из-за потерь:

"Вот когда сказали, что потерь нет, в первый же день у меня погиб однокурсник. Там потеряли пять бортов и два экипажа".

Военный пилот еще 21 января прошлого года написал рапорт об увольнении. Он не смог уйти до 24 февраля 2022, поэтому и оказался на территории Беларуси.

Мишов рассказал, что не участвовал в боевых действиях и не залетал на территорию Украины. Он только перевозил разные грузы для российской армии по территории Беларуси.

Пилот так работал до апреля 2022 года. После этого его отправили обратно в часть для оформления увольнения.

Отношение Мишова к вторжению РФ в Украину

Журналист спросил пилота, как он относится к вторжению России в Украину.

"Я негативно отношусь. Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления. Почему-то нам так и не объяснили, из-за чего эта война началась. Почему мы должны нападать на украинцев и убивать их, уничтожать города?" — говорит Мишов.

Он не понимает, зачем россияне убивают украинцев. По его словам, это делается для сохранения власти Владимира Путина.

Мишов говорит, что настроения в российской армии разные. Некоторые военные осуждают войну, а другие поддерживают.

Фотография в телефоне Дмитрия Мишова. Фото: BBC

Увольнение пилота

Процесс увольнения Мишова затянулся до сентября 2022 года. Парню все же отправили приказ. Пилоту оставалось подождать всего месяц, чтобы его исключили из списков части. Однако 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации.

В следующем месяце, а именно 15 октября, приказ об увольнении был отменен. Командир части позвонил по телефону пилоту и сказал, что он должен вернуться.

Документы Мишова. Фото: BBC

Военный пилот решил обжаловать отмену своего увольнения в суде, однако дело не удалось выиграть.

Разговор об отправке на войну командование провело с парнем в 27 января 2023 года. Он должен был отправиться на фронт 31 января.

"Я решил перерезать вены. Не сильно, но так, чтобы попасть в госпиталь", — рассказал Мишов.

Парень надеялся, что после этого инцидента ему изменят категорию годности и все же позволят уволиться.

"Вот когда я все способы перепробовал. Когда уже в больнице мне сказал врач, что так никто не увольняется. Что все возвращаются обратно в часть. Я решил бежать", — говорит Мишов.

В госпитале лейтенант узнал историю мужчины из Пскова. В январе 2023 года он нелегально сбежал в Латвию.

"Если бы меня заставили воевать и посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось в связи со своей работой убивать. Я бы отобрал несколько десятков жизней, скорее всего, и я этого не хотел бы, потому что украинцы мне не враги", — сказал пилот.

Со временем Мишов полностью решился на побег. Он стал думать, как можно это сделать.

Дмитрий Мишов. Фото: BBC

"Я слышал об организации "Орден республики". Мне рассказывали, что это офицеры в отставке, которые настроены антипутински, и к ним можно было бы обратиться за помощью. Я им написал в телеграм, они выслушали мою историю и сказали, что помогут... Обещали всем обеспечить. Люди, которые помогали, они выстроили маршрут за меня, чтобы я не наткнулся на заставу, на секреты пограничников", — рассказал парень.

В Европейском Союзе Мишова встретили и отвезли в Вильнюс. Пилот говорит, что эмоции были невероятны после побега из РФ.

Коррупционные схемы в России

Военный пилот рассказал, что среди военных многие не понимают, что происходит и зачем нужно воевать против Украины.

"Они бы были не против заключения мира, чтобы все это закончилось быстрее", — считает Мишов.

По его словам, в условиях войны они придумывают новые схемы, чтобы заработать и обмануть руководство.

В ноябре 2022 года Минобороны РФ пообещало выплачивать деньги за военную технику ВСУ.

"Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк", — говорит лейтенант.

По его словам, российские военные недовольны выплатами. Они пытаются сделать так, что они участвуют в военных действиях.

Мишов также рассказал, как военные РФ относятся к ежедневным сводкам генерала Конашенкова, в которых он уничтожает всю украинскую технику.

"Никто не верит в это. Они же знают, что происходит на самом деле. Это у обычных гражданских мыслей нет, что там. Но непосредственные участники, конечно, в это не верят, потому что это неправда", — говорит Мишов.

По его словам, российскому телевидению не верит никто из военных.

В конце октября прошлого года, когда увольнение Мишова было отменено, ему пришлось вернуться в часть. Тогда диверсанты уничтожили на аэродроме Веретье два вертолета Ка-52.

"Я как раз вернулся в часть, это произошло ночью. В общем всех подняли по тревоге. Оказалось, что два вертолета полностью сгорели, один Ми-28 еще подлежал ремонту. Командование сначала начало проверять всех военнослужащих, считая, что диверсантам кто-то помогал, но найти следов так и не удалось. А через несколько дней в кабине еще одного вертолета нашли взрывчатку, которая по каким-то причинам не взорвалась", — сказал Мишов.

После этого командование поставило забор вокруг аэродрома. Мишов рассказал, что аэродром остается достаточно простой мишенью, потому что все стоянки открыты.

Военный билет Мишова. Фото: BBC

Как Мишов оценивает готовность российской армии к войне

По словам пилота, российские военные не готовы полностью.

"Даже если брать нашу подготовку накануне 24 февраля: никто же в войсках ничего точно не знал. Допустим, у нас должны ставить тепловые ловушки, которые отстреливают и ведут ракету. Нам так и не привезли. Мы вообще не обеспечены", — рассказал Мишов.

Он говорит, что половина вертолетов не работала, а также не было ракет. По его словам, командиры частей предоставляли отчеты, не соответствующие действительности

Уход оккупантов из Киевской области

Лейтенант говорит, что когда российская армия покинула Киевскую область, открылись следы многих военных преступлений. Парень не был свидетелем этих событий, но обсуждал их с товарищами.

Мишов знает мужчину, который на вертолете перевозил награбленную технику украинцев:

"Знакомый возил, так сказать, трофеи, которые на самом деле просто бытовая техника из Украины, и там квадроциклы, мотоциклы. Среди тех, кому эти трофеи достались, они обсуждались как трофей. А среди тех, кто к этому был непричастен, именно к этому преступлению, называли это награбленное мародерами".

Мишов рассказал, что за время войны полк, в котором он служил, потерял почти 20% вертолетов.

"Потери среди летчиков большие. Если сравнивать, допустим, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год", — подчеркнул пилот.

Он добавил, что если РФ решит проблему с вертолетами, то не сможет найти квалифицированных пилотов.

Напомним, у российской элиты царит мрачное настроение по поводу перспектив войны Владимира Путина в Украине. Она пытается остановить агрессию, но президент РФ против.