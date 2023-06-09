Військовий пілот, який втік з РФ, розповів про війну в Україні

Військовий пілот з РФ Дмитро Мішов. Фото: BBC

Російський військовий пілот Дмитро Мішов 28 травня незаконно переходив кордон РФ. Через два дні хлопець зустрівся у Вільнюсі з кореспондентом ЗМІ. Мішов розповів, чому не хоче воювати проти України та про роботу російської авіації.

Про це Дмитро Мішов розповів для BBC.

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Втеча російського військового пілота

"Я Мішов Дмитро Андрійович. За званням лейтенант.Посада в мене була помічник командира вертольота. Далі я став штурманом-оператором бойового вертольота. Служив у військовій частині міста Острів", — розповів Мішов.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бригада Мішова бере участь у війні. Вона має на озброєнні Ка-52, Мі-28Н та Мі-35М, Мі-26 та Мі-8МТВ-5.

"Я сподівався, звичайно, що цього не буде, не трапиться. Але були всі показники, що це станеться. У нас ще в листопаді 2021 року почалося рекогностування прикордонних територій. Потім зібралися нам видавати зброю на навчання та бронеплити ставити на гелікоптери. Зазвичай перед навчаннями цього не робили", — каже військовий пілот РФ.

Тоді росіяни зрозуміли, що зовсім скоро буде війна проти України.

Початок війни

Вночі 24 лютого, Мішов спав у казармі в Білорусі. Хлопець прокинувся від повідомлення, що потрібно вилетіти до Гостомеля Київської області.

За його словами, виліт скасували через втрати:

"Ось коли сказали, що втрат немає, першого ж дня у мене загинув однокурсник. Там втратили п'ять бортів і два екіпажі".

Військовий пілот ще 21 січня минулого року написав рапорт про звільнення. Він не зміг піти до 24 лютого 2022 року, тому й опинився на території Білорусі.

Мішов розповів, що не брав участі у бойових діях та не залітав на територію України. Він лише перевозив різні вантажі для російської армії територією Білорусі.

Пілот так працював до квітня 2022 року. Після цього його відправили назад до частини для оформлення звільнення.

Ставлення Мішова до вторгнення РФ в Україну

Журналіст запитав у пілота, як він ставиться до вторгнення Росії в Україну.

"Я негативно ставлюся. Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участі, не маю бути співучасником злочину. Чомусь нам так і не пояснили, через що ця війна почалася. Чому ми маємо нападати на українців та вбивати їх, знищувати міста?" — каже Мішов.

Він не розуміє, навіщо росіяни вбивають українців. За його словами, це робиться для збереження влади Володимира Путіна.

Мішов каже, що настрої в російської армії різні. Деякі військові засуджують війну, а інші — підтримують.

Світлина в телефоні Дмитра Мішова. Фото: BBC

Звільнення пілота

Процес звільнення Мішова затягнувся до вересня 2022 року. Хлопцю все ж відправили наказ. Пілоту залишалося почекати лише місяць, щоб його виключили зі списків частини. Однак 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію.

Наступного місяця, а саме 15 жовтня, наказ про звільнення був скасований. Командир частини зателефонував пілоту та сказав, що він повинен повернутися.

Документи Мішова. Фото: BBC

Військовий пілот вирішив оскаржити скасування свого звільнення в суді, однак справу не вдалося виграти.

Розмову про відправку на війну командування провело з хлопцем у 27 січня 2023 року. Він повинен був вирушити на фронт 31 січня.

"Я вирішив перерізати вени.Не сильно, але так, щоб потрапити до шпиталю", — розповів Мішов.

Хлопець сподівався, що після цього інциденту йому змінять категорію придатності і все ж таки дозволять звільнитися.

"Ось коли я всі способи перепробував. Коли вже в лікарні мені сказав лікар, що так ніхто не звільняється. Що всі повертаються назад до частини. Я вирішив тікати", — каже Мішов.

У шпиталі лейтенант дізнався історія чоловіка із Пскова. У січні 2023 року він нелегально втік до Латвії.

"Якби мене таки змусили воювати і посадили на бойовий гелікоптер, мені б довелося у зв'язку зі своєю роботою вбивати. Я б відібрав кілька десятків життів, швидше за все, і я цього не хотів би, бо українці мені не вороги", — сказав пілот.

З часом Мішов повністю зважився на втечу. Він почав думати, як можна це зробити.

Дмитро Мішов. Фото: BBC

"Я чув про організацію "Орден республіки". Мені розповідали, що це офіцери у відставці, які налаштовані антипутінськи, і до них можна було б звернутися за допомогою. Я їм написав у телеграм, вони вислухали мою історію і сказали, що допоможуть... Обіцяли всім забезпечити. Люди, які допомагали, вони збудували маршрут за мене, щоб я не натрапив на заставу, на секрети прикордонників", — розповів хлопець.

В Європейському Союзі Мішова зустріли та відвезли до Вільнюса. Пілот каже, що емоції були неймовірні після втечі з РФ.

Корупційні схеми в Росії

Військовий пілот розповів, що серед військових багато хто не розуміє, що відбувається і навіщо потрібно воювати проти України.

"Вони б були не проти укладання миру, щоб усе це закінчилося швидше", — вважає Мішов.

За його словами, в умовах війни вони вигадують нові схеми, щоб заробити і обдурити керівництво.

У листопаді 2022 року Міноборони РФ пообіцяло виплачувати гроші за військову техніку ЗСУ.

"Припустимо, є пошкоджений танк. І по ньому стріляють кілька вертольотів кілька разів, а навідник за невелику суму щоразу підтверджує, що знищено нову одиницю техніки. І всім виплати за один танк", — каже лейтенант.

За його словами, російські військові незадоволені виплатами. Вони намагаються зробити так, що вони ніби беруть участь у військових діях.

Мішов також розповів, як військові РФ ставляться до щоденних зведень генерала Конашенкова, в яких він знищує всю українську техніку.

"Ніхто не вірить у це. Вони ж знають, що відбувається насправді. Це звичайні цивільні гадки не мають, що там. Але безпосередні учасники, звісно, у це не вірять, бо це неправда", — каже Мішов.

За його словами, російському телебаченню не вірить ніхто з військових.

Наприкінці жовтня минулого року, коли звільнення Мішова скасували, йому довелося повернутися в частину. Тоді диверсанти знищили на аеродромі Веретьє два вертольоти Ка-52.

"Я якраз повернувся до частини, це сталося вночі. Загалом усіх підняли по тривозі. Виявилося, що два вертольоти. повністю згоріли, один Мі-28 ще підлягав ремонту. Командування спочатку почало перевіряти всіх військовослужбовців, вважаючи, що диверсантам хтось допомагав, але знайти слідів так і не вдалося. А за кілька днів у кабіні ще одного вертольота знайшли вибухівку, яка з якихось причин не вибухнула", — сказав Мішов.

Після цього командування поставило паркан навколо аеродрому. Мішов розповів, що аеродром залишається досить простою мішенню, тому що всі стоянки відкриті.

Військовий квиток Мішова. Фото: BBC

Як Мішов оцінює готовність російської армії до війни

За словами пілота, російські військові не готові абсолютно.

"Навіть якщо брати нашу підготовку напередодні 24 лютого: ніхто ж у військах нічого точно не знав. Припустимо, у нас мають ставити теплові пастки, які відстрілюють та ведуть ракету. Нам так і не привезли. Ми взагалі не забезпечені", — розповів Мішов.

Він каже, що половина гелікоптерів не працювала, а також не було ракет. За його словами, командири частин надавали звіти, які не відповідають дійсності

Відхід окупантів з Київської області

Лейтенант каже, що коли російська армія залишила Київську область, розкрилися сліди багатьох воєнних злочинів. Хлопець не був свідком цих подій, однак обговорював їх з товаришами.

Мішов знає чоловіка, який на гелікоптері перевозив награбовану техніку українців:

"Знайомий возив, так би мовити, трофеї, які насправді просто побутова техніка з України, і там квадроцикли, мотоцикли. Серед тих, кому ці трофеї дісталися, вони обговорювалися як трофей. А серед тих, хто до цього був непричетний, саме до цього злочину, називали це награбоване мародерами".

Мішов розповів, що за час війни полк, в якому він служив, втратив майже 20% гелікоптерів.

"Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, припустимо, з Афганом, я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгана повторили за рік", — наголосив пілот.

Він додав, що якщо РФ вирішить проблему з гелікоптерами, то не зможе знайти кваліфікованих пілотів.

Нагадаємо, у російської еліти панує похмурий настрій щодо перспектив війни Володимира Путіна в Україні. Вона намагається зупинити агресію, однак президент РФ проти.