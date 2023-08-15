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Военный объяснил, что будет, если ВСУ до зимы не выйдут к Азовскому морю

15 августа 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный объяснил, что будет, если ВСУ до зимы не выйдут к Азовскому морю
Украинские защитники на побережье Азовского моря. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские военные продолжают контрнаступать по разным направлениям, в частности на Юге. Важной целью ВСУ является прорваться в оккупированный Крым и дойти до побережья Азовского моря. Однако, если украинским военным не удастся осуществить эту миссию, какие последствия это может иметь для дальнейшего развития событий.

Об этом рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью 24каналу.

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Объяснение Дикого

Так, по словам Дикого, есть риск того, что ВСУ могут не прорваться чрез оккупантов.

"Если нам не удастся проломить их линию обороны, такой риск есть. Надо понимать, что ресурсов, с которыми мы начали эту кампанию, действительно недостаточно. Они (россияне. — Ред.) понимают значение этой кампании. У них сейчас стоит указание бросить туда все их резервы. Если мы не прорываемся, нашей проблемой будет смена настроений у наших союзников", — рассказал Дикий.

Он отметил, что осенью Россия может призвать еще 300-400 тысяч граждан.

Военный предостерег о попытке РФ убедить Запад в необходимости остановить боевые действия и начать переговоры. Он указывает, что РФ распространяет нарративы о "боевой ничьей", пытаясь убедить всех принудить Украину к переговорам и заморозить конфликт. Таким образом, Россия хочет выиграть время, чтобы подготовиться к новому удару.

"Это катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это чеченский вариант, когда они проиграли Первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко Второй чеченской войне. Это выигрыш времени, чтобы окончательно уничтожить нас", — добавил Евгений Дикий.

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о работе Сил обороны Украины на Таврическом направлении. По его словам, ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили почти 35 единиц техники.

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