Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть до Азовського моря

Українські захисники на узбережжі Азовського моря. Фото: REUTERS

Українські військові продовжують контрнаступати на різних напрямках, зокрема на Півдні. Важливою метою ЗСУ є прорватися до окупованого Криму та дійти узбережжя Азовського моря. Однак якщо українським військовим не вдасться здійснити цю місію, які наслідки це може мати для подальшого розвитку подій.

Про це розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю 24Каналу.

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Пояснення Дикого

Так, за словами Дикого, є ризик того, що ЗСУ можуть не прорватися через окупантів.

"Якщо нам не вдасться проломити їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, з якими ми почали цю кампанію, насправді недостатньо. Вони (росіяни. — Ред.) розуміють значення цієї кампанії. У них зараз стоїть вказівка кинути туди всі їхні резерви. Якщо ми не прориваємось, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників", — розповів Дикий.

Він зазначив, що осінню Росія може призвати ще 300 — 400 тисяч громадян.

Військовий застеріг про спробу РФ переконати Захід у необхідності зупинити бойові дії й розпочати переговори. Він зазначає, що РФ поширює наративи про "бойову нічию", намагаючись переконати всіх змусити Україну до переговорів та заморозити конфлікт. Таким чином Росія хоче виграти час, щоб підготуватися до нового удару.

"Це катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це чеченський варіант, коли вони програли Першу війну у Чечні, підписали мир, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до Другої чеченської війни. Це виграш часу, щоб остаточно нас знищити", — додав Євген Дикий.

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про роботу Сил оборони України на Таврійському напрямку. За його словами, ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів та знищили майже 35 одиниць техніки.