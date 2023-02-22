Полковник ВСУ сказал, где и как будет развиваться новая модель мировой безопасности

В Украине идет война между двумя мировоззрениями

Война, которая продолжается между россией и Украиной, является битвой двух мировоззрений. И именно сейчас в Украине человечество стоит в начале развития новой системы международной безопасности, вместо разрушенной российским диктатором владимиром путиным.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

"Западные союзники понимают, что эта война важна. Поскольку это не только война за независимость отдельного государства. Это еще война демократических мировых ценностей с мировыми тираниями", — сказал Черник.

Петр Черник

Ведь, добавил он, четвертая — Ялтинская, международная система безопасности разрушена россией вторжением в Украину.

По мнению военного, сейчас в Украине происходит рождение пятой системы безопасности.

"Эта система, к сожалению, не будет построена, как четвертая. Она будет построена другим способом: через каскад больших войн. Или — через одну войну. И все уже началось. А украинская площадка — только большая репетиция", — поделился своими прогнозами Черника.

Как происходит деоккупация Украины

По словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, после начала процесса обсуждения поставок новых образцов западного оружия украинской армии, в частности, танков, количество российских войск в Крыму начало увеличиваться. Также оккупанты начали строить оборонительные сооружения на севере полуострова.

В то же время военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.

Напомним, организованный выход подразделений Вооруженных сил Украины из Соледара ни в коей мере не является поражением украинской стороны и победой — российской. Враг заплатил за временный контроль над городом большую цену, а Силы обороны выиграли время и получили новые возможности для дальнейшей деоккупации украинской земли.

Фото: REUTERS/Marko Djurica