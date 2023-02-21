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Військовий повідомив, як виникне нова система міжнародної безпеки

21 лютого 2023 11:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Полковник ЗСУ сказав, де і як розбудовуватиметься нова модель світової безпеки
В Україні йде війне між двома світоглядами
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Війна, яка триває зараз між росією та Україною, є битвою двох світоглядів. І саме зараз в Україні людство стоїть на початку розбудови нової системи міжнародної безпеки, замість зруйнованої російським диктатором володимиром путіним.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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"Західні союзники розуміють, що ця війна важлива. Оскільки це не тільки війна за незалежність окремої держави. Це ще війна демократичних світових цінностей з світовими тираніями", — сказав Черник.

Петр Черник
Петро Черник

Адже, додав він, четверта — Ялтинська, міжнародна система безпеки зруйнована росією вторгненням в Україну.

На думку військового, зараз в Україні відбувається народження п'ятої системи безпеки. 

"Ця система, на жаль, не буде побудована, як четверта. Вона буде побудована в інший спосіб: через каскад великих воєн. Або — через одну війну. І все вже почалося. А український майданчик — тільки велика репетиція", — поділився своїми прогнозами Черник.

Як відбувається деокупація України

За словами заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, після початку процесу обговорення постачання нових зразків західної зброї українській армії, зокрема, танків, кількість російських військ в Криму почала збільшуватися. Також окупанти почали будувати оборонні споруди на півночі півострова.

Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра. 

Нагадаємо, організований вихід підрозділів Збройних сил України із Соледара у жодній мірі не є поразкою української сторони і перемогою — російської. Ворог заплатив за тимчасовий контроль над містом велику ціну, а Сили оборони — виграли час і отримали нові можливості для подальшої деокупації української землі.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

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