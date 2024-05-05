Военный рассказал, как оккупанты используют обученное украинскими защитниками

Российские солдаты. Фото: росСМИ

На фронте украинские военные постоянно анализируют и адаптируются к новым стратегиям и тактикам оккупантов. В армии отмечают, что российские войска развиваются и умело используют лучшие практики своих оппонентов, включая те, которые они "подсматривают" у наших защитников.

Об этом рассказал военный и командир взвода разведки бригады "Рубеж" Максим Матвийчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Тактики на фронте

По словам командира взвода разведки бригады "Рубеж" Максима Матвийчука, на фронте проходит постоянная игра в "кошки-мышки", где обе стороны создают новые методы и технологии боевых действий, направленные на выявление и уничтожение противника. По его словам, российские войска активно используют обучение, полученное в ходе противостояния с украинскими силами.

Они в начале были вообще, как у нас так говорят в армии, "нулячие". Они не умели ни воевать, они не умели проводить сложные бои в условиях нашей местности, но на данный момент их они также не стоят на месте, они развиваются, они берут лучше всего от нас", — подчеркнул Матвийчук.

Военный упомянул о тех тактиках, которые россияне у них "украли", в частности это использование дронов, разведывательные технологии и другие инновации.

Напомним, что российские захватчики готовятся к новому этапу продвижения своих войск, вероятно, это касается Харьковской области. В то же время Максим Жорин не исключает, что оккупанты могут начать наступление в Харькове, чтобы ВСУ перебросили туда свои силы.

Также мы сообщали, что россияне жалуются на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов Временного Яра в Донецкой области. Запись с ответным разговором обнародовало ГУР.