Військовий розповів, як окупанти використовують навчене українськими захисниками

Російські солдати. Фото: росЗМІ

На фронті українські військові постійно аналізують та адаптуються до нових стратегій та тактик окупантів. В армії відмічають, що російські війська розвиваються і вміло використовують найкращі практики своїх опонентів, включаючи ті, які вони "підглядають" у наших захисників.

Про це розповів військовий та командир взводу розвідки бригади "Рубіж" Максим Матвійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Тактики на фронті

За словами командира взводу розвідки бригади "Рубіж" Максима Матвійчука, на фронті відбувається постійна гра в "кішки-мишки", де обидві сторони створюють нові методи та технології бойових дій, спрямовані на виявлення та знищення противника. За його словами, російські війська активно використовують навчення, отримані в ході протистояння з українськими силами.

"Вони на початку були взагалі, як в нас так кажуть в армії, "нулячі". Вони не вміли ні воювати, вони не вміли проводити складні бої в умовах нашої місцевості, але на даний момент їхня вони також не стоять на місці, вони розвиваються, вони беруть найкраще від нас", — підкреслив Матвійчук.

Військовий згадав про ті тактики, які росіяни в них "вкрали", зокрема це використання дронів, розвідувальні технології та інші інновації.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до нового етапу просування своїх військ, ймовірно, це стосується Харківської області. Водночас Максим Жорін не виключає, що окупанти можуть почати наступ у Харкові, щоб ЗСУ перекинули туди свої сили.

Також ми повідомляли про те, що росіяни скаржаться на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів Часового Яру на Донеччині. Запис із відповідною розмовою оприлюднило ГУР.