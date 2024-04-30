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Военный рассказал, когда закроется "окно возможностей" для россиян на фронте

30 апреля 2024 17:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный рассказал, когда закроется "окно возможностей" для россиян на фронте
Российские военные. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко убежден, что следующие два месяца усилятся атаки Российской Федерации против Украины. Это касается как штурмовых действий на фронте, так и ракетных и артиллерийских ударов по гражданскому населению.

Об этом Федоренко сообщил в эфире национального телемарафона во вторник, 30 апреля.

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По словам военного,   Российские захватчики понимают, что примерно через полтора-два месяца Силы обороны уже будут иметь в концентрации необходимые средства противовоздушной обороны. Также в их распоряжении будет достаточно боеприпасов на передней линии боевого столкновения.

По мнению Федоренко, все это исключит возможность выполнения захватчиками боевых задач с той интенсивностью, которую мы наблюдаем сейчас.

"Поэтому противник пытается пользоваться этим окном возможностей... Ближайшие два месяца будут очень и очень горячими до момента, когда Силы обороны насытятся необходимыми огневыми средствами и боеприпасами для ведения обороны и секторального улучшения положения на переднем крае", — отметил Федоренко.

Он также рассказал, что последние три месяца на Бахмутском направлении интенсивность штурмов не снижается, каждый день их происходит не менее 30. Далее число атак будет увеличиваться, считает военный.

Ранее мы рассказывали, что в войне на территории Украины Россия понесла потери среди своих военнослужащих и бронетехники, заявил министр по делам вооруженных сил при Министерстве обороны Великобритании Лео Докерти. По оценкам британского оборонного ведомства, российская сторона потеряла около 450 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 тысяч единиц бронетехники.

Также мы рассказывали, что украинские защитники сдерживают вражеские наступления на нескольких направлениях. Российские захватчики, в свою очередь, наносят удары по мирному населению нашего государства.

США
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