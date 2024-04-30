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Військовий розповів, коли закриється "вікно можливостей" для росіян на фронті

30 квітня 2024 17:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий розповів, коли закриється "вікно можливостей" для росіян на фронті
Російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко переконаний, що наступні два місяці посиляться атаки Російської Федерації проти України. Це стосується як штурмових дій на фронті, так і ракетних і артилерійських ударів по цивільному населенню.

Про це Федоренко повідомив в ефірі національного телемарафону у вівторок, 30 квітня.

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За словами військового, російські загарбники розуміють, що приблизно через півтора-два місяця Сили оборони вже будуть мати в концентрації необхідні засоби протиповітряної оборони. Також в їх розпорядженні буде вдосталь боєприпасів на передній лінії бойового зіткнення.

На думку Федоренка, все це унеможливить виконання загарбниками бойових завдань з тою інтенсивністю, яку ми спостерігаємо зараз.

"Тому противник намагається користуватися цим вікном можливостей... Найближчі два місяці будуть дуже і дуже гарячими до моменту, коли Сили оборони наситяться необхідними вогневими засобами та боєприпасами для ведення оборони та секторального покращення положення на передньому краї", — зазначив Федоренко. 

Він також розповів, що останні три місяці на Бахмутському напрямку інтенсивність штурмів не знижається, кожного дня їх відбувається щонайменше 30. Далі число атак буде збільшуватись, вважає військовий.

Раніше ми розповідали, що у війні на території України Росія зазнала втрат серед своїх військовослужбовців та бронетехніки, заявив міністр у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті. За оцінками британського оборонного відомства, російська сторона втратила близько 450 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими, а також понад 10 тисяч одиниць бронетехніки.

Також ми розповідали про те, що українські захисники стримують ворожі наступи на кількох напрямках. Російські загарбники, своєю чергою, завдають ударів по мирному населенню нашої держави.

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