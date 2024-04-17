Военный рассказал, при каких условиях Украина сможет сосуществовать с РФ

Военнослужащий Василий "Джмиль" Галамай. Фото: скриншот с видео

После победы в войне, Украина сможет безопасно сосуществовать с Россией только тогда, когда будет сильной и развитой страной в технологическом и социально-экономическом планах. Сосед, который никуда от нас не денется, должен чувствовать это и бояться.

Об этом заявил боец 3-го батальона "Нахтигаль" Василий "Джмиль" Галамай в очередном выпуске проекта "Станция Краматорск".

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Галамай отметил, что граница между Украиной и Россией никуда не денется, и мы постоянно будем соседями. Но после победы в войне наша страна должна настолько развиваться во всех отраслях, чтобы могла не только сдержать агрессию РФ в будущем, но и при необходимости полностью подавить ее. Наша цель — стремиться к такому уровню развития, чтобы они не могли использовать ни ядерное оружие, ни ничего другого.

По мнению военного, процесс становления Украины, как сильного государства, начался именно сейчас, в разгар войны.

"Мы не должны сейчас смотреть ни на кого в мире, а рвать и метать, идти вперед, развивать и расти. Только вот такие безусловные факторы дадут нам возможность быть сильными в этом мире", — подчеркнул "Джмиль".

Напомним, недавно Галамай рассказывал, что после войны военные пойдут в политику, ведь именно такие люди должны влиять на политические процессы в государстве.

Кроме того, аналитики ISW рассказали, что сейчас российские оккупанты страдают от проблем с моральным духом, поэтому атаки России вряд ли достигнут кульминации в ближайшей перспективе.