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Військовий розповів, за яких умов Україна зможе співіснувати з РФ

17 квітня 2024 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Військовий розповів, за яких умов Україна зможе співіснувати з РФ
Військовослужбовець Василь "Джміль" Галамай. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після перемоги у війні Україна зможе безпечно співіснувати з Росією лише тоді, коли буде сильною та розвиненою країною у технологічному та соціально-економічному планах. Сусід, який нікуди від нас не дінеться, повинен відчувати це та боятись.

Про це заявив боєць 3-го батальйону "Нахтігаль" Василь "Джміль" Галамай в черговому випуску проєкту "Станція Краматорськ"

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Як Україна зможе співіснувати з Росією 

Галамай зазначив, що кордон між Україною та Росією нікуди не дінеться і ми постійно будемо сусідами. Але після перемоги у війні наша країна повинна настільки розвиватися у всіх можливих галузях, щоб могла не лише стримати агресію РФ в майбутньому, а й за потреби повністю придушити її. Наша ціль — прагнути до такого рівня розвитку,  щоб вони не могли використати ані ядерну зброю, ані нічого іншого. 

На думку військового, процес становлення України як сильної держави розпочався саме зараз, у розпал війни. 

"Ми не повинні зараз дивитись ні на кого у світі, а рвати й метати та йти вперед і розвивати, розбудовувати і зростати. Лише ось такі безумовні фактори дадуть нам змогу бути сильними в цьому світі", — наголосив "Джміль".

Нагадаємо, нещодавно Галамай розповідав, що після закінчення війни військові підуть в політику, адже люди повинні впливати на політичні процеси в державі.

Крім того, аналітики ISW розповіли, що наразі російські окупанти страждають від проблем з моральним духом, тому атаки Росії навряд чи досягнуть кульмінації в найближчій перспективі.

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