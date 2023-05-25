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Военный указал на главное достижение ВСУ на фронте

25 мая 2023 12:22
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, чего добились ВСУ в битве с россиянами
Украинская САУ ведет огонь по врагу. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинские Силы сопротивления на фронте твердо завладели стратегической инициативой. Однако до перелома в войне еще далеко.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник. Фото: УФОТО

"Должен заверить: все идет в правильном направлении, и стратегическая инициатива уже однозначно в наших руках (не путать со стратегическим переломом — до него очередь обязательно дойдет)", — сказал Черник.

По его словам, то, что сегодня происходит на фронте, идет в правильном направлении.

"Следует помнить — в части, касающейся разгрома российских войск и начала освобождения наших оккупированных территорий, мы не имеем права на ошибку", — подчеркнул украинский офицер.

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В Офисе Президента Украины считают, что сейчас в этой войне настал переломный момент. Об этом в эфире Национального телемарафона "Единые новости" заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк также считает, что, несмотря на неудачи России на фронте, совсем скоро ситуация будет ухудшаться и внутри самой страны. Он также добавил, что недавняя ситуация в Белгородской области показала, что Россия не в состоянии справиться даже с проблемами местного уровня.

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