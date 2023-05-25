Стало відомо, чого добилися ЗСУ у битві з росіянами

Українська САУ веде вогонь по ворогу. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Українські Сили спротиву на фронті твердо заволоділи стратегічною ініціативою. Однак до перелому у війні ще далеко.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник. Фото: УФОТО

"Мушу запевнити: все йде у правильному напрямку, і стратегічна ініціатива вже однозначно у наших руках (не плутати зі стратегічним переломом — до нього черга обов'язково дійде)", — сказав Черник.

За його словами, те, що сьогодні відбувається на фронті, воно йде у правильному напрямку.

"Варто пам'ятати — у частині, що стосується розгрому російських військ і початку звільнення наших окупованих територій, ми не маємо права на помилку", — наголосив український офіцер.

Як оцінюють стан фронтових справ в ОП

В Офісі Президента України вважають, що зараз у цій війні настав переламний момент. Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк також вважає, що попри невдачі Росії на фронті, зовсім скоро ситуація погіршуватиметься і всередині самої країни. Він також додав, що нещодавня ситуація у Бєлгородській області показала, що Росія нездатна впоратися навіть із проблемами місцевого рівня.