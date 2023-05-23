Полковник ЗСУ оцінив прорив через держкордон

Боєць легіону "Свобода Росії". Фото: соцмережі

Бойовий рейд бронегрупи легіону "Свобода Росії" через державний кордон в Бєлгородську область Російської Федерації є тактичним успіхом. Він також завдав неймовірних іміджевих втрат диктатору Володимиру Путіну і Росії в цілому.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник. Фото: УФОТО

"Цим рейдом повністю розвіяно міф, що територія Російської Федерації є недоторканою", — сказав Черник.

Крім того, додав він, цією атакою дано величезного ляпаса особисто Путіну.

"Він, як гарант недоторканності державних кордонів, зазнає надзвичайної ревізії. І не стільки в очах пересічних громадян — там пропаганда все виправить, як в очах еліт. І отой рейд колосально загострив конфлікт між "вежами" Кремля", — констатував військовий.

За словами Черника, треба згадати, що за охорону кордонів відповідає "вежа" Патрушева-Бортнікова (перший є секретарем російського Радбезу, другий — директором ФСБ. — Ред.).

Ну і нарешті, зауважив військовий експерт, наші союзники дійшли висновку, що на території Російської Федерації можна воювати і можна туди переносити бойові дії.

Що сталосяся в прикордонні Росії

У Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон. На відео, яке розповсюдили легіон "Свобода Росії", "російський добровольчий корпус", місцеві соцмережі, були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Станом на ранок 23 травня губернатор

Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив на своєму Telegram-каналі, що на території Бєлгородської області тривають бойові дії між путінськими силовиками і повстанцями. Є поранені серед мирного населення, літня жінка померла під час евакуації.