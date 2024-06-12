ВСУ бьют украинским оружием по территории РФ — военный

Запуск ракеты по позициям оккупантов. Фото: EPA

Украина полагается на средства поражения собственного производства, чтобы уничтожать цели глубоко в тылу оккупантов. У россиян это вызывает панику.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 12 июня.

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Перенос войны на территорию РФ

По словам Тимочко, радиус оружия, которое Украина получает от партнеров, не позволяет уничтожать российские цели в пределах глубины 300-500 километров.

"Мы вынуждены полагаться на средства поражения собственного производства", — сказал он.

Военный добавил, что оружие от союзников все же поступает, у Украины есть разрешения на уничтожение российских объектов вдоль границы с Харьковской областью.

"Это уже прямое перенесение войны на территорию РФ, что вызвало у россиян потребность в изменении подхода и панику", — подытожил Тимочко.

Ранее сообщалось, что разрешение Украине бить американским оружием по территории РФ дало возможность уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора . Тем не менее, украинские силы все еще ограничены в ударах по территории России.

Недавно Украина получила новый пакет помощи от США. Полученные боеприпасы ВСУ смогут использовать для нанесения ударов по территории РФ.