Удари ЗСУ по Росії зменшили її безпечну територію на 16%

Українські військові завдають ударів по позиціях окупантів. Фото: Армія Інформ

Дозвіл Україні бити американською зброєю по території РФ дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора. Проте українські сили все ще обмежені в ударах по території Росії.

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Скорочення площі безпечного простору в Росії

Обмежена зміна політики президента США Джо Байдена щодо використання наданої американської зброї проти військових цілей у Росії призвела до скорочення площі безпечного простору в РФ на 16 відсотків. Українські сили можуть завдавати ударів по всіх законних російських військових цілях у радіусі відповідного дозволу Вашингтона.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії, а Вашингтон забороняє Україні використовувати ATACMS будь-де в Росії", — йдеться у повідомленні.

Високопоставлені американські чиновники описали здатність України завдати удару по Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але обмеживши радіус удару вздовж кордону з Харківською областю.

Вони також припускають, що Україні можуть заборонити наносити удари по російських військових об’єктах далі в тилу або в інших районах Курської та Брянської областей, які все ще перебувають у зоні дії керованих реактивних снарядів.

Заяви офіційних осіб США також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в нанесенні ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.

Нагадаємо, українські Збройні сили продовжують цілеспрямовано знищувати нафтову промисловість Росії. Такі атаки суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань.

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