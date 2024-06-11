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Росія втратила 16 відсотків "недоторканної площі" після дозволу США бити по її території — ISW

11 червня 2024 07:51
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удари ЗСУ по Росії зменшили її безпечну територію на 16%
Українські військові завдають ударів по позиціях окупантів. Фото: Армія Інформ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Дозвіл Україні бити американською зброєю по території РФ дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.  Проте українські сили все ще обмежені в ударах по території Росії.

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Скорочення площі безпечного простору в Росії 

Обмежена зміна політики президента США Джо Байдена щодо використання наданої американської зброї проти військових цілей у Росії призвела до скорочення площі безпечного простору в РФ на 16 відсотків. Українські сили можуть завдавати ударів по всіх законних російських військових цілях у радіусі відповідного дозволу Вашингтона.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії, а Вашингтон забороняє Україні використовувати ATACMS будь-де в Росії", — йдеться у повідомленні.

Високопоставлені американські чиновники описали здатність України завдати удару по Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але обмеживши радіус удару вздовж кордону з Харківською областю.

Вони також припускають, що Україні можуть заборонити наносити удари по російських військових об’єктах далі в тилу або в інших районах Курської та Брянської областей, які все ще перебувають у зоні дії керованих реактивних снарядів.

Заяви офіційних осіб США також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в нанесенні ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні. 

Нагадаємо, українські Збройні сили продовжують цілеспрямовано знищувати нафтову промисловість Росії. Такі атаки суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань.

Також ми писали, що український безпілотний літальний апарат атакував російський корабель біля порту Єйськ Азовського моря.

війна в Україні
США
зброя
Росія
Харківська область
ЗСУ
ISW
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