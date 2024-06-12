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Військовий заявив, що в України є потреба у знищенні техніки окупантів в тилу Росії

12 червня 2024 07:40
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ЗСУ б'ють українською зброєю по території РФ — військовий
Запуск ракети по позиціях окупантів. Фото: EPA
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Україна покладається на засоби ураження власного виробництва, аби знищувати цілі глибоко в тилу окупантів. У росіян це викликає паніку.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в етері телемарафону "Єдині новини" у середу, 12 червня.

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Перенесення війни на територію РФ

За словами Тимочка, радіус зброї, яку Україна отримує від партнерів, не дає можливості знищувати російські цілі у межах глибини 300-500 кілометрів.

"Ми змушені покладатися на засоби ураження власного виробництва", — сказав він.

Військовий додав, що зброя від союзників все ж надходить, Україна має дозволи на знищення російських обʼєктів вздовж кордону з Харківською областю. 

"Це вже пряме перенесення війни на територію РФ, що викликало у росіян потребу у зміні підходу та паніку", — підсумував Тимочко.

Раніше повідомлялося, що дозвіл Україні бити американською зброєю по території РФ дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.  Проте українські сили все ще обмежені в ударах по території Росії.

Нещодавно Україна отримала новий пакет допомоги від США. Отримані боєприпаси ЗСУ зможуть використовувати для завдання ударів по території РФ.

Україна
Росія
Харківська область
війна в Україні
зброя
війна

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