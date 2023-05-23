Военный пропал без вести — что делать родным

Как действовать родным, если военнослужащий пропал без вести. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже больше года продолжается полномасштабная война. Украинские защитники и защитницы защищают наше государство и освобождают оккупированные территории от врага. Однако, к сожалению, ежедневно сотни людей теряют связь с родными военнослужащими ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и т.д.

Рассказываем, какую информацию о бойце нужно иметь обязательно, как действовать, если военные долгое время не выходит на связь и куда обращаться, когда защитник пропал без вести.

Читайте также:

Кто считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах

Представительница Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в Кировоградской области Татьяна Бородина в комментарии "Гречке" рассказала, что лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах — это человек, пропавший:

в связи с вооруженным конфликтом;

военными действиями;

временной оккупацией.

Она отметила, что таковыми считаются и находящиеся в российском плену. Этот статус предоставляется пока их не освободят.

Какую информацию о военном необходимо знать родным обязательно

При зачислении/нахождении в ВСУ / ТРО / Нацполиции и т.п. семья Защитника должна обязательно собрать следующую информацию:

фамилия, имя и отчество;

дату рождения;

копию паспорта;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

контактные данные военкомата из которого был мобилизован Защитник;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

должность и звание, военно-учетную специальность (если известно);

индивидуальный налоговый номер, номер военного билета или временного военного билета (скан копию) или жетона;

фамилия, имя и отчество и контакты непосредственного командира;

фамилия, имя и отчество, контакты командира части;

фамилия, имя и отчество и контакты сослуживцев, собратьев;

телефон "горячей линии" части, бригады, группировки.

Эта информация может помочь родным военного в критической ситуации.

Родной человек служит в ВСУ. Фото: anatoliycherkas/Depositphotos

Если военный не выходит на связь — как действовать

Оперативное командование "Юг" опубликовало рекомендации для семей военнослужащих.

Важно понимать, если защитник или защитница долгое время не выходят на связь, это далеко не всегда означает, что с человеком что-то произошло. Ни в коем случае не стоит паниковать.

Причиной того, что от бойца нет известий, может быть отсутствие мобильного покрытия, разряженный телефон из-за отсутствия электроэнергии и т.д.

"Прежде всего, попробуйте связаться с коллегами по службе, которые могут быть рядом, непосредственным командиром, командиром части и ждите, когда защитник выйдет с вами на связь", — говорят в Координационном штабе.

Украинские военные. Фото: google.com

Куда обращаться семьям пропавших без вести

С мая 2023 года в Украине создали Единый реестр пропавших без вести лиц при особых обстоятельствах, который собирает и систематизирует информацию от всех организаций и учреждений, ведущих учет людей, чье местонахождение остается неизвестным из-за боевых действий.

Как отметил Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко, через месяц после внесения информации в реестр родственники смогут получить из него выписку, которая будет подтверждать статус пропавшего или пропавшего.

Если в воинской части сообщили семье, что защитник или защитница является пропавшим без вести лицом, следует сразу узнать обстоятельства исчезновения, координаты пребывания человека, когда он выходил на связь и т.д.

Также следует обратиться в ТЦК и СП, из которого был мобилизован человек и проверить, поступало ли им сообщение от воинской части о пропавшем без вести.

Куда обращаться родным:

Круглосуточная горячая линия Национального информационного бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших за коротким номером 1648 (в Украине) и номером +38(044)287-81-65 (для звонков из-за границы).

(в Украине) и номером (для звонков из-за границы). Информация о том, что делать, если человека насильно мобилизовали российские захватчики, если был депортирован ребенок и т. д. — сайт Национального бюро.

ОО "Группа "Патриот" Уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах: 0 800 339 247 ; +38(095) 896 04 21 .

; . Поиск и передача тел погибших: +38(050)600-25-37 , +38(044)355-14-74 .

, . "Горячая линия" рабочей группы по приему обращений об исчезновении без вести, пленных, отнятии биологических образцов у родственников пропавших лиц и идентификации неопознанных: +38 (096) 134 85 65 .

. Круглосуточная горячая линия Нацполиции: (089) 420 18 67 ; (0800) 21 21 51 .

; . Telegram-каналы по поиску людей во время войны.

Украинские сервисы по поиску пропавших или погибших.

Также есть дорожная карта действий родственников, если кто-то из родных, зачисленный в ряды ВСУ, пропал без вести, попал в плен или погиб. Просмотреть полностью карту можно по ссылке.

Военнослужащий ВСУ. Фото: google.com

Почему нельзя распространять в соцсетях информацию о пропавших военных

Специалисты призывают в любом случае не публиковать в социальных сетях фото или видео защитника в военной форме с локацией последнего места его пребывания (исчезновения) и указанием номера воинской части.

Огласка указанной информации может навредить здоровью или жизни защитника или создать препятствия его передвижению.

Бывают случаи, когда местные жители скрывают бойцов или же они самостоятельно пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

Ранее мы писали, сколько пропавших без вести человек удалось разыскать с начала войны.

Напомним, мы писали, как действовать и куда обращаться, если военный попал в плен.