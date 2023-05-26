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Военным РФ доложено о подозрении в убийстве гражданских в Черниговской области

26 мая 2023 19:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Военным РФ доложено о подозрении в убийстве гражданских в Черниговской области
Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Двум оккупантам доложено о подозрении в умышленном убийстве четырех гражданских в Черниговской области. В марте 2022 года российские военные в селе Ольшаны Прилукского района расстреляли два автомобиля с мирными жителями.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

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Установлено и сообщено о подозрении двум военным РФ по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В марте 2022 года оккупанты произвели обстрел двух автомобилей с гражданскими в селе Ольшаны Прилуцкого района. В одном автомобиле из них двое мужчин увозили продукты в Ичнянскую ОТО. В другом — двое местных жителей ехали в больницу в город Прилуки. Отмечается, что водители и пассажиры погибли на месте.

Подозреваемые забрали мобильные телефоны погибших. Благодаря этому правоохранители легче и быстрее идентифицировали.

Напомним, что сегодня, 26 мая, Офис генпрокурора сообщил, что пятерых военнослужащих РФ будут судить. В Гостомеле они обстреливали гражданские автомобили с мирными жителями.

За время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщили количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

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