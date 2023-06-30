Что делать, если военному отказали в медобследовании — адвокат дал советы

Военного отказываются отправлять на медобследование: куда обращаться
С начала полномасштабного вторжения многие смелые украинцы встали на защиту страны и вступили в ряды ВСУ. Военнослужащие выполняют свой долг в любое время суток, несмотря на сложные условия, снег, ливни, жару и т.д. Конечно, это может сказаться на здоровье. В таком случае защитник должен обратиться с рапортом к командованию о проведении медицинского обследования. Однако бывают случаи, когда военному отказывают.
Как правильно действовать в таком случае и куда обращаться, рассказал адвокат Андрей Карпенко на юридическом портале B2BConsult.
Кто может дать направление военному на медосмотр
Правозащитник отметил, что направление на медицинское освидетельствование военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится:
- прямыми начальниками (от командира отдельной части, ему равных и выше);
- органами управления;
- подразделениями Военной службы правопорядка ВСУ;
- прокуратурой;
- судом;
- начальниками гарнизонов;
- штатными ВВК;
- военными лечебными учреждениями по месту лечения;
- военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.
Что делать, если военному отказали в медобследовании
Отказ в направлении лица на медицинское освидетельствование для получения заключения о непригодности к службе неправомерен.
Так что в таком случае военнослужащий может обратиться:
- с устной жалобой на горячие линии Министерства обороны Украины по этим номерам: 0-800-500-442, 0-800-500-410, 044-454-44-99 ;
- на электронную почту Министерства обороны Украины: [email protected], [email protected], указав ФИО, место жительства, суть жалобы. На письменном обращении должна быть подпись заявителя и дата. Срок рассмотрения — один месяц. Контролировать процесс можно по номеру (044) 253-11-56.
Также военнослужащий может обратиться в Командование медицинских сил ВСУ, которое объединяет под своим управлением все военные госпитали, санатории, медицинские службы воинских частей и т.п., по телефону: +38 (044) 230-73-64 или по электронной почте: [email protected].
"В тексте обращения следует отметить, что жалоба подается на основании п. 110 Дисциплинарного устава ВСУ на неправомерные действия/бездействие в отношении военнослужащего со стороны командиров или других военнослужащих. Это важно отметить, поскольку ст. 1 Закона "Об обращениях граждан" запрещает обращаться военнослужащим в отношении вопросов служебной деятельности", — пояснил правозащитник.
За Дисциплинарным уставом ВСУ обратиться лично или подать жалобу можно также:
- к должностным лицам, органов военного управления, органов управления Службы правопорядка и других государственных органов;
- по другим вопросам служебной деятельности, кроме указанных, к непосредственному командиру (начальнику), действия которого обжалуются;
- если лицо, нарушающее права, неизвестно, то жалоба подается в порядке подчиненности.
В частности, командиры воинских частей, начальники органов военного управления обязаны проводить личный прием военнослужащих, членов их семей по вопросам, касающимся деятельности воинской части.
Следует проконтролировать внесение жалобы в Журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб, а также иметь у себя подписанную копию жалобы, если представление осуществляется в письменном виде.
В то же время Карпенко напомнил, что подача жалобы не освобождает от исполнения служебных обязанностей и приказов командиров (начальников).
Ранее мы рассказывали, какие изменения по прохождению ВЛК готовят для военных в 2023 году.
Напомним, мы писали, что делать, если военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала военного пригодным к службе, но внезапно возникли проблемы со здоровьем.
Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию".