Что делать, если военному отказали в медобследовании — адвокат дал советы

Работа военно-врачебных комиссий в Украине. Фото: armyinform.com.ua

С начала полномасштабного вторжения многие смелые украинцы встали на защиту страны и вступили в ряды ВСУ. Военнослужащие выполняют свой долг в любое время суток, несмотря на сложные условия, снег, ливни, жару и т.д. Конечно, это может сказаться на здоровье. В таком случае защитник должен обратиться с рапортом к командованию о проведении медицинского обследования. Однако бывают случаи, когда военному отказывают.

Как правильно действовать в таком случае и куда обращаться, рассказал адвокат Андрей Карпенко на юридическом портале B2BConsult.

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Правозащитник отметил, что направление на медицинское освидетельствование военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится:

прямыми начальниками (от командира отдельной части, ему равных и выше);

органами управления;

подразделениями Военной службы правопорядка ВСУ;

прокуратурой;

судом;

начальниками гарнизонов;

штатными ВВК;

военными лечебными учреждениями по месту лечения;

военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.

Военнослужащие в больнице. Фото: GettyImages

Что делать, если военному отказали в медобследовании

Отказ в направлении лица на медицинское освидетельствование для получения заключения о непригодности к службе неправомерен.

Так что в таком случае военнослужащий может обратиться:

с устной жалобой на горячие линии Министерства обороны Украины по этим номерам: 0-800-500-442, 0-800-500-410, 044-454-44-99 ;

; на электронную почту Министерства обороны Украины: [email protected], [email protected], указав ФИО, место жительства, суть жалобы. На письменном обращении должна быть подпись заявителя и дата. Срок рассмотрения — один месяц. Контролировать процесс можно по номеру (044) 253-11-56.

Также военнослужащий может обратиться в Командование медицинских сил ВСУ, которое объединяет под своим управлением все военные госпитали, санатории, медицинские службы воинских частей и т.п., по телефону: +38 (044) 230-73-64 или по электронной почте: [email protected].

"В тексте обращения следует отметить, что жалоба подается на основании п. 110 Дисциплинарного устава ВСУ на неправомерные действия/бездействие в отношении военнослужащего со стороны командиров или других военнослужащих. Это важно отметить, поскольку ст. 1 Закона "Об обращениях граждан" запрещает обращаться военнослужащим в отношении вопросов служебной деятельности", — пояснил правозащитник.

Украинский военный пишет рапорт. Фото: google.com

За Дисциплинарным уставом ВСУ обратиться лично или подать жалобу можно также:

к должностным лицам, органов военного управления, органов управления Службы правопорядка и других государственных органов;

по другим вопросам служебной деятельности, кроме указанных, к непосредственному командиру (начальнику), действия которого обжалуются;

если лицо, нарушающее права, неизвестно, то жалоба подается в порядке подчиненности.

В частности, командиры воинских частей, начальники органов военного управления обязаны проводить личный прием военнослужащих, членов их семей по вопросам, касающимся деятельности воинской части.

Следует проконтролировать внесение жалобы в Журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб, а также иметь у себя подписанную копию жалобы, если представление осуществляется в письменном виде.

В то же время Карпенко напомнил, что подача жалобы не освобождает от исполнения служебных обязанностей и приказов командиров (начальников).

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