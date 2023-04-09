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Военнослужащий рф пожаловался на отсутствие оборудования: перехват ГУР

9 апреля 2023 19:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Военные рф. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Во время телефонного звонка с женой военнослужащий рф рассказывает о полном отсутствии военного оборудования и помощи. О ротации никто не думает, забирать тела знакомых никто не будет.

Об этом информирует ГУР.

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Перехваченный разговор русского военного

Сегодня, 9 апреля, появился новый перехват разговора русского оккупанта с его женой. Он жалуется, что вода заморожена, а еду невозможно согреть. Прямая речь:

— Слушай, еще это, жена "Скифа", тело "Скифа" еще где-то в лесу, чтобы тело вернули, ну на захоронение, — сказала жена.

— Не получится, в ближайшее время точно, — заявил военный рф.

— Почему? — спрашивает женщина.

— У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода заморожена
приезжает, хавку не на чем греть, огня нет, ничего нет.
Мы — бомжи здесь, мы — щенки брошеные. Если мы зайдем в ту лесопосадку, где Скиф остался, нас всех переубивают нах*й. Там очень тяжело со всей этой х*рней, — ответил оккупант.

— Ты сам как? — Спросила женщина военного россии.

— Ну, ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, них*я не приехало. Никакой ротации здесь не слышно, бл*дь, сколько сидеть мы будем — не слышно, неизвестно, — отвечает оккупант.

— Хорошо, тогда храни себя, Господь с тобой, — сказала жена.

— Ну, молимся, молимся, — сказал мужчина.

Напомним, что в течение текущих суток, 9 апреля, российские оккупанты почти 40 раз обстреляли Украину. В результате атак врага пострадали мирные жители в Запорожской области.

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