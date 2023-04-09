Військовослужбовець рф поскаржився на нестачу обладнання: перехоплення ГУР
Під час телефонної розмови з дружиною військовослужбовець рф розповідає про тотальну відсутність військового обладнення та допомоги. Про ротацію ніхто не думає, забирати тіла знайомих ніхто не буде.
Про це інформує ГУР.
Перехоплена розмова російського військового
Сьогодні, 9 квітня, з'явилось нове перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною. Він жаліється, що вода заморожена, а їжу не можливо зігріти. Пряма мова:
— Слухай, ще це, дружина "Скіфа", тіло "Скіфа" ще десь у лісі, щоб тіло повернули, ну, на захоронення, — сказала дружина.
— Не вийде, найближчим часом точно, — заявив військовий рф.
— Чому? — питає жінка.
— Ми не маємо ні техніки, ні озброєння. Вода заморожена
приїжджає, хавку нема на чому гріти, вогню немає, нічого немає.
Ми — бомжі тут, ми — цуценята кинуті. Якщо ми зайдемо в ту лісопосадку, де "Скіф" залишився, нас усіх перебивають нах*й. Там дуже важко з усією цією х*рнею, — відповів окупант.
— Ти сам як? — запитала жінка військового рф.
— Ну, ноги потихеньку відмерзають, речей досі немає, ніх*я не приїхало. Ніякої ротації тут не чути, бл*дь, скільки сидіти ми будемо — не чути, невідомо, — відповідає окупант.
— Добре, тоді бережи себе, Господь із тобою, — сказала дружина.
— Ну, молимося, молимося, — сказав чоловік.
Нагадаємо, що упродовж поточної доби, 9 квітня, російські окупанти майже 40 разів обстріляли Україну. Внаслідок атак ворога постраждали мирні мешканці в Запорізькій області.