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Військовослужбовець рф поскаржився на нестачу обладнання: перехоплення ГУР

9 квітня 2023 19:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Військові рф. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Під час телефонної розмови з дружиною військовослужбовець рф розповідає про тотальну відсутність військового обладнення та допомоги. Про ротацію ніхто не думає, забирати тіла знайомих ніхто не буде.

Про це інформує ГУР.

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Перехоплена розмова російського військового

Сьогодні, 9 квітня, з'явилось нове перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною. Він жаліється, що вода заморожена, а їжу не можливо зігріти. Пряма мова:

— Слухай, ще це, дружина "Скіфа", тіло "Скіфа" ще десь у лісі, щоб тіло повернули, ну, на захоронення, — сказала дружина.

— Не вийде, найближчим часом точно, — заявив військовий рф.

— Чому? — питає жінка.

— Ми не маємо ні техніки, ні озброєння. Вода заморожена
приїжджає, хавку нема на чому гріти, вогню немає, нічого немає.
Ми — бомжі тут, ми — цуценята кинуті. Якщо ми зайдемо в ту лісопосадку, де "Скіф" залишився, нас усіх перебивають нах*й. Там дуже важко з усією цією х*рнею, — відповів окупант.

— Ти сам як? — запитала жінка військового рф.

— Ну, ноги потихеньку відмерзають, речей досі немає, ніх*я не приїхало. Ніякої ротації тут не чути, бл*дь, скільки сидіти ми будемо — не чути, невідомо, — відповідає окупант.

— Добре, тоді бережи себе, Господь із тобою, — сказала дружина.

— Ну, молимося, молимося, — сказав чоловік.

Нагадаємо, що упродовж поточної доби, 9 квітня, російські окупанти майже 40 разів обстріляли Україну. Внаслідок атак ворога постраждали мирні мешканці в Запорізькій області.

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