Военнослужащие России многих подразделений не получают денежные выплаты, — ISW

Российская бюрократия делает невозможным получение документов, подтверждающих участие в боевых действиях

Россия не выплачивает финансовое вознаграждение некоторым добровольческим подразделениям. С течением времени это может усложнить способность формировать такие силы.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

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Аналитики ссылаются на тезисы российских милитарных "блогеров". Они утверждают, что солдаты многих подразделений не получают обещанных денежных выплат. Эта проблема особенно касается "Боевого армейского резерва".

"Министерство обороны России стремилось создать БАРС как активный резерв, набирая добровольцев-резервистов для трехлетней службы по контракту, начиная с осени 2021 года, и предлагало небольшую финансовую компенсацию в размере от 4000 до 9000 рублей (примерно от 54 до 122 долларов США) с другими преференциями, но эта инициатива провалилась почти сразу", — сообщает Институт изучения войны.

Милблогеры также отметили, что российская бюрократия делает невозможным получение документов, подтверждающих участие в боевых действиях, документов, необходимых для получения обещанных платежей, добровольцами, которые присоединились к российским военным действиям весной-летом 2022 года.

"Незаинтересованность Кремля в оплате труда добровольческих формирований может уничтожить любые стимулы среди россиян подписывать контракты с российским МО во время или после войны из-за растущего недоверия к тому, что обещанные финансовые стимулы материализуются", — добавили аналитики.

Напомним, российские оккупационные войска деморализованы и совсем не хотят воевать в Украине. Высшее руководство армии рф даже обещает захватчикам деньги, чтобы те участвовали в боевых действиях.