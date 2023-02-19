Військовослужбовці рф багатьох підрозділів не отримують грошові виплати, — ISW

Російська бюрократія унеможливлює отримання документів, які підтверджують участь у бойових діях

Росія не виплачує фінансову винагороду деяким добровольчим підрозділам. З часом це може ускладнити спроможність формувати такі сили.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

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Аналітики посилаються на тези російських мілітарних "блогерів". Вони стверджують, що солдати багатьох підрозділів не отримують обіцяні грошові виплати. Ця проблема особливо стосується "Бойового армійського резерву".

"Міністерство оборони Росії прагнуло створити БАРС як активний резерв, набираючи добровольців-резервістів для трирічної служби за контрактом, починаючи з осені 2021 року, і пропонувало невелику фінансову компенсацію у розмірі від 4000 до 9000 рублів (приблизно від 54 до 122 доларів США) на місяць з іншими преференціями, але ця ініціатива провалилася майже одразу", — повідомляє Інститут вивчення війни.

Мілблогери також зазначили, що російська бюрократія унеможливлює отримання документів, які підтверджують участь у бойових діях, документів, необхідних для отримання обіцяних платежів, добровольцями, які приєдналися до російських військових дій навесні-влітку 2022 року

"Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським МО під час або після війни через зростаючу недовіру до того, що обіцяні фінансові стимули матеріалізуються", — додали аналітики.

Нагадаємо, російські окупаційні війська деморалізовані та зовсім не хочуть воювати в Україні. Вище керівництво армії рф навіть обіцяє загарбникам гроші, аби ті брали участь у бойових діях.