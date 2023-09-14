Выбрасывают на улицу: в Мариуполе оккупанты обманывают украинцев

Военные РФ. Фото: российские СМИ

Враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье тем, кто его потерял. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

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Журналист пишет, что враг придумал интересную схему.

Разбитый обстрелом дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры в нем им не принадлежат.

"В основном такое практикуется в центре города. Там лучшие участки "российские освободители" оставили для себя. Коренных жителей оттуда выбрасывают, остатки их домов уничтожают и строят вместо них квартиры в ипотеку. Для россиян", — отмечает журналист.

Денис Казанский пишет, что у многих мариупольцев документов на квартиры нет, так что и доказать право собственности они не могут.

Напомним, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Запорожском направлении. В последнее время все больше перебрасывают туда техники и военных. Такое количество направляемой туда техники видели месяц назад.