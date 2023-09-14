Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Выбрасывают на улицу: в Мариуполе оккупанты обманывают украинцев arrow

Выбрасывают на улицу: в Мариуполе оккупанты обманывают украинцев

14 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выбрасывают на улицу: в Мариуполе оккупанты обманывают украинцев
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье тем, кто его потерял. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

Читайте также:

Оккупанты обманывают жителей Мариуполя

Журналист пишет, что враг придумал интересную схему.

Разбитый обстрелом дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры в нем им не принадлежат.

"В основном такое практикуется в центре города. Там лучшие участки "российские освободители" оставили для себя. Коренных жителей оттуда выбрасывают, остатки их домов уничтожают и строят вместо них квартиры в ипотеку. Для россиян", — отмечает журналист.

Денис Казанский пишет, что у многих мариупольцев документов на квартиры нет, так что и доказать право собственности они не могут.

Сообщение журналиста Казанцева в соцсети

Напомним, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Запорожском направлении. В последнее время все больше перебрасывают туда техники и военных. Такое количество направляемой туда техники видели месяц назад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз