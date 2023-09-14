Выбрасывают на улицу: в Мариуполе оккупанты обманывают украинцев
Враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье тем, кто его потерял. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
Оккупанты обманывают жителей Мариуполя
Журналист пишет, что враг придумал интересную схему.
Разбитый обстрелом дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры в нем им не принадлежат.
"В основном такое практикуется в центре города. Там лучшие участки "российские освободители" оставили для себя. Коренных жителей оттуда выбрасывают, остатки их домов уничтожают и строят вместо них квартиры в ипотеку. Для россиян", — отмечает журналист.
Денис Казанский пишет, что у многих мариупольцев документов на квартиры нет, так что и доказать право собственности они не могут.
Напомним, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Запорожском направлении. В последнее время все больше перебрасывают туда техники и военных. Такое количество направляемой туда техники видели месяц назад.