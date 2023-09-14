Викидають на вулицю: у Маріуполі окупанти ошукують українців

Військові РФ. Фото: російські ЗМІ

Ворог у тимчасово окупованому Маріуполі не збирається надавати житло тим, хто його втратив. Натомість нове житло просто виставляють на продаж.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

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Журналіст пише, що ворог придумав цікаву схему.

Розбитий обстрілом будинок зносять. На його місці будують новий. А колишнім мешканцям оголошують, що формально це вже не їхній будинок, а інший. Тому й квартири їм у ньому не належать.

"Здебільшого таке практикується у центрі міста. Там найкращі ділянки "російські визволителі" залишили для себе. Корінних мешканців звідти викидають, залишки їхніх будинків знищують, та будують замість них квартири в іпотеку. Для росіян", — зазначає журналіст.

Денис Казанський пише, що у багатьох маріупольців документів на квартири немає, тож і довести право власності вони не можуть.

Нагадаємо, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка окупанти продовжують підсилювати свої позиції на Запорізькому напрямку. Останнім часом все більше перекидають туди техніки і військових.Таку кількість техніки, яка направляється туди, бачили місяць тому.