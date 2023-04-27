Враг перебросил на Угледар элитный педраздел

Российские оккупанты обстреливают Угледар. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців/Facebook

Российские оккупационные войска временно приостановили свою активность в намерениях захватить Угледар. Это связано с изменением тактики атак на основе полного провала предыдущих.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"На Угледарское направление переброшены подразделения 14-й бригады спецназначения. Они пытаются прорваться в сторону Курахово", — сказал Селезнев.

При этом он отметил, что у врага есть определенные успехи в продвижении вперед.

"Пауза на этом направлении обусловлена тем, что город начали сносить с лица земли. То есть они учли опыт предыдущих неудачных атак, когда украинские Силы обороны расстреливали россиян из многоэтажек, поэтому они решили снести эти многоэтажки", — отметил Снегирев.

Он добавил: "С этим связано относительное затишье, а не с тем, что россияне перешли к обороне".

Что происходит в Угледаре

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, 23 апреля оккупанты Российской Федерации нанесли два авиаудара по Угледару. Они разрушили многоэтажку. К тому же россияне продолжали обстреливать Донецкую область.

Напомним, 20 апреля российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.