Ворог перекинув на Вугледар елітний педрозділ

Російські окупанти обстрілюють Вугледар. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців/Facebook

Російські окупаційні війська тимчасово призупинили свою активність у намірах захопити Вугледар. Це пов’язано зі зміною тактики атак з урахуванням повного провалу попередніх.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"На Вугледарський напрямок перекинуто підрозділи 14-ї бригади спецпризначення. Вони намагаються прорватися в бік Курахового", — сказав Селезньов.

При цьому він зазначив, що у ворога є певні успіхи в просувані вперед.

"Пауза на цьому напрямку обумовлена тим, що місто почали зносити з лиця землі. Тобто вони врахували досвід попередніх невдалих атак, коли українські Сили оборони розстрілювали росіян з багатоповерхівок, тому вони вирішили знести ці багатоповерхівки", — зазначив Снєгирьов.

Він додав: "З цим пов'язане відносне затишшя, а не з тим, що росіяни перейшли до оборони".

Що відбувається у Вугледарі

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, 23 квітня окупанти Російської Федерації завдали два авіаудари по Вугледару. Вони зруйнували багатоповерхівку. До того ж росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область.

Нагадаємо, 20 квітня російські окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Ворог використовував авіацію. З-під завалів вдалося дістати жінку.

