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Вилкул рассказал о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

1 апреля 2024 22:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вилкул рассказал о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог
Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: Днепропетровская прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг атаковал Кривой Рог авиационной ракетой, сбитой силами противовоздушной обороны. Известно, что в результате падения обломков пострадала женщина, однако ее жизни ничего не угрожает.

Об этом Вилкул написал в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Пост Александра Вилкула. Фото: скриншот

Последствия ракетной атаки на Кривой Рог

"По последствиям ракетной атаки по городу в 20.35. Без деталей. Травмирована женщина 42 года, уже в больнице, не тяжелая", — написал Вилкул.

Он также сообщил, что есть небольшое количество выбитых окон, на месте работают коммунальщики.

Вилкул также объявил, что завтра, 2 апреля, с 7 утра состоится поквартирный обход, целью которого является сбор заявлений на материальную помощь от города и выдача строительных материалов.

Штаб помощи пострадавшим

Также во вторник в семь утра будет развернут штаб помощи для выдачи пленки, ОСБ, тарпаулина и другого необходимого материала.

Это произойдет по адресу улица Романа Рыбалко (бывшая Кокчетавская), 1а в помещении школы №90.

война
Уведомление о создании штаба помощи. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Сообщалось, что на город летит управляемая авиаракета Х-59.

Также взрывы сегодня утром прогремели и в Харькове. Фиксировались пуски вражеских управляемых авиабомб.

война
Кривой Рог
Украина
обстрелы
Александр Вилкул

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