Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вілкул розповів про наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг arrow

Вілкул розповів про наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг

1 квітня 2024 22:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вілкул розповів про наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Дніпропетровська прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ворог атакував Кривий Ріг авійаційною ракетою, яка була збита силами протиповітряної оборони. Наразі відомо, що внаслідок падіння уламків постраждала жінка, проте її життю нічого не загрожує.

Про це Вілкул написав у Telegram у понеділок, 1 квітня.

Читайте також:
війна
Пост Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг

"По наслідкам ракетної атаки по місту в 20.35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка", — написав Вілкул. 

Він також повідомив, що є невелика кількість вибитих вікон, на місці працюють комунальники.

Вілкул також оголосив, що завтра, 2 квітня, з 7 ранку відбудеться поквартирний обхід, метою якого є збір заяв на матеріальну допомогу від міста та видача будівельних матеріалів.

Штаб допомоги постраждалим

Також у вівторок о сьомій ранку буде розгорнуто штаб допомоги для видачі плівки, ОСБ, тарпауліну та іншого необхідного матеріалу.

Це відбудеться за адресою вулиця Романа Рибалки (колишня Кокчетавська), 1а у приміщенні школи №90.

війна
Повідомлення про створення штабу допомоги. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі лунали потужні вибухи. Повідомлялося, що на місто летить керована авіаракета Х-59.

Також вибухи сьогодні зранку пролунали й в Харкові. Фіксувалися пуски ворожих керованих авіабомб.

війна
Кривий Ріг
Україна
обстріли
Олександр Вілкул

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент