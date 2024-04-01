Вілкул розповів про наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг

Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Дніпропетровська прокуратура

Очільник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ворог атакував Кривий Ріг авійаційною ракетою, яка була збита силами протиповітряної оборони. Наразі відомо, що внаслідок падіння уламків постраждала жінка, проте її життю нічого не загрожує.

Про це Вілкул написав у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Пост Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг

"По наслідкам ракетної атаки по місту в 20.35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка", — написав Вілкул.

Він також повідомив, що є невелика кількість вибитих вікон, на місці працюють комунальники.

Вілкул також оголосив, що завтра, 2 квітня, з 7 ранку відбудеться поквартирний обхід, метою якого є збір заяв на матеріальну допомогу від міста та видача будівельних матеріалів.

Штаб допомоги постраждалим

Також у вівторок о сьомій ранку буде розгорнуто штаб допомоги для видачі плівки, ОСБ, тарпауліну та іншого необхідного матеріалу.

Це відбудеться за адресою вулиця Романа Рибалки (колишня Кокчетавська), 1а у приміщенні школи №90.

Повідомлення про створення штабу допомоги. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі лунали потужні вибухи. Повідомлялося, що на місто летить керована авіаракета Х-59.

Також вибухи сьогодні зранку пролунали й в Харкові. Фіксувалися пуски ворожих керованих авіабомб.