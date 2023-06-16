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Вилкул сделал тревожное заявление о воде в Кривом Роге

16 июня 2023 12:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Вилкул сделал тревожное заявление о воде в Кривом Роге
Александр Вилкул на строительстве нового канала для Кривого Рога. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Началось строительство канала Ингулец-Южное водохранилище в Кривом Роге. Нынешних резервов воды в этом резервуаре хватит для города всего на полтора месяца.

Об этом руководитель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул заявил на своем Telegram-канале.

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Александр Вилкул приехал на место строительства нового канала, который будет поставлять воду в Южное водохранилище Кривого Рога из реки Ингулец.

Работы на месте будущего канала уже начались, работает до десяти единиц техники.

Ориентировочная протяженность канала — около 30 километров.

Воды осталось до августа

Нынешний уровень Южного водохранилища позволяет говорить о том, что водных резервов в Кривом Роге осталось на полтора месяца.

"Каховка падает и ясно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Нужно сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал", — подчеркнул Александр Вилкул.

Риски для Кривого Рога

Руководитель Криворожской ГВА отметил, что экономия воды в дальнейшем будет только усиливаться.

Есть также серьезный риск, что часть города вообще останется на время без водопроводной воды. В настоящее время в такой ситуации находятся другие города региона:

  • Марганец;
  • Покров.

"В понедельник напишу большой пост, в котором подробно распишу о ситуации с водой, что кому нужно сделать, наши риски и перспективы", — пообещал Александр Вилкул.

Напомним, что Александр Вилкул еще в первые часы после подрыва россиянами Каховской ГЭС заявил о будущих проблемах Кривого Рога с питьевой водой, подававшейся в город из ныне исчезающего Каховского водохранилища.

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