У Кривому Розі через підрив Каховської ГЕС очікуються проблеми з водою, — Вілкул

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Фото з відкритих джерел

У Кривому Розі зібралася екстрена нарада, яка вирішує питання водопостачання міста. Кривий Ріг залежав від Каховського водосховища, яке після підриву росіянами Каховської ГЕС, стрімко міліє.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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У Кривому Розі місцева влада зібралася на екстрену нараду.

Причиною є водопостачання міста, яке відбувається з резервуару Каховського водосховища, сьогодні вночі зруйнованого російськими окупантами.

Ситуація складна

Зараз керівництво міста вирішує питання щодо водопостачання в умовах, що склалися після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції і поступового обміління Каховського водосховища.

"Ситуація дуже складна", — визнав Олександр Вілкул.

Вілкул про ситуацію з водою у Кривому Розі

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.