У Кривому Розі через підрив Каховської ГЕС очікуються проблеми з водою, — Вілкул
У Кривому Розі зібралася екстрена нарада, яка вирішує питання водопостачання міста. Кривий Ріг залежав від Каховського водосховища, яке після підриву росіянами Каховської ГЕС, стрімко міліє.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
Вода для Кривого Рогу
У Кривому Розі місцева влада зібралася на екстрену нараду.
Причиною є водопостачання міста, яке відбувається з резервуару Каховського водосховища, сьогодні вночі зруйнованого російськими окупантами.
Ситуація складна
Зараз керівництво міста вирішує питання щодо водопостачання в умовах, що склалися після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції і поступового обміління Каховського водосховища.
"Ситуація дуже складна", — визнав Олександр Вілкул.
Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.