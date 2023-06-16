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Вілкул зробив тривожну заяву щодо води у Кривому Розі

16 червня 2023 12:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Вілкул зробив тривожну заяву щодо води у Кривому Розі
Олександр Вілкул на будівництві нового каналу для Кривого Рогу. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Розпочалося будівництво каналу Інгулець-Південне водосховище у Кривому Розі. Нинішніх резервів води у цьому резервуарі вистачить для міста лише на півтора місяці.

Про це керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул заявив на своєму Telegram-каналі.

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Олександр Вілкул приїхав на місце будівництва нового каналу, який постачатиме воду у Південне водосховище Кривого Рогу з річки Інгулець.

Роботи на місці майбутнього каналу уже почалися, працює до десяти одиниць техніки.

Орієнтовна довжина каналу — близько 30 кілометрів.

Води лишилося до серпня

Нинішній рівень Південного водосховища дозволяє говорити про те, що водних резервів у Кривому Розі залишилося на півтора місяця.

"Каховка падає, і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде. Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив", — наголосив Олександр Вілкул.

Ризики для Кривого Рогу

Керівник Криворізької МВА зазначив, що економія води надалі тільки посилюватиметься.

Є також серйозний ризик, що частина міста взагалі залишиться на деякий час без водопровідної води. Нині у такій ситуації перебувають інші міста регіону:

  • Марганець;
  • Покров.

"У понеділок напишу великий пост, у якому детально розпишу про ситуацію з водою, що кому потрібно зробити, наші ризики та перспективи", — пообіцяв Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що Олександр Вілкул ще у перші години після підриву росіянами Каховської ГЕС заявив про майбутні проблеми Кривого Рогу з питною водою, яка подавалася у місто з Каховського водосховища, яке нині зникає.

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