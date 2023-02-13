TERRA показали боевые будни под Бахмутом

Вагнеровцы

Бойцы подразделение TERRA опубликовали видео, на котором запечатлен один день своей боевой работы вблизи Бахмута. Подразделение занимается аэроразведкой и корректировкой артиллерийского огня.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube TERRA Ops.

Видео дня

"Еще один день боев за Бахмут сегодня подразделение TERRA обеспечивает наступательные действия ВСУ, бои идут за каждые 100 метров земли, за каждую посадку. Скорректировали артиллерийскую подготовку по позициям врага, работали Д44 и AHS Krab 155 калибр", — говорится в сообщении.

Пока ВСУ ждали подъезда танков, заметили пехоту "Вагнера" на относительно открытой местности. Применили специальное средство, ударный дрон.

"Цель была уничтожена. Перед пришествием позиции неприятеля расстреляли из 2 танков. Пехота пошла на штурм. Бой закончился победой для ВСУ. Небольшой клочок земли был отражен", — уточнили в сообщении.

Напомним, что украинские силы обороны продолжают отражать непрерывные атаки российских оккупантов на Бахмут. Однако подразделения ВСУ могут покинуть город при одном важном условии, непосредственно влияющем на положение его защитников.