Стало известно, смогут ли ВСУ удержать за собой Бахмут.

Ситуация в городе остается очень сложной

Украинские Силы обороны продолжают отражать непрерывные атаки российских оккупантов на Бахмут. Однако подразделения ВСУ могут покинуть город при одном важном условии, непосредственно влияющем на положение его защитников.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"В Бахмуте бои идут в самом городе, ситуация там крайне непростая", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Наши Силы обороны постепенно отходят, добавил он, и, думаю, в ближайшие двое-трое суток судьба Бахмута будет решена.

По словам Селезнева, украинские Силы обороны смогут создать достаточно серьезные рубежи обороны, сохранить единый автомобильный маршрут, по которому осуществляется поставка гарнизона в Бахмуте.

"Если нет, то наши, скорее всего, будут отходить", — не исключил подобное развитие событий военный эксперт

Что происходит в Бахмуте

Дороги, ведущие в город Бахмут, российские войска не контролируют, а только простреливают. Однако это далеко не новая ситуация, ведь они простреливались из ствольной артиллерии еще с ноября. Теперь добавился еще огонь из минометов. Однако ВСУ имеют возможность выявлять вражеские огневые позиции и давать ответ.

В то же время враг пытается вести массированные пехотные атаки при поддержке артиллерии, минометов и танков по линии от Соледара до Бахмута в сам город и в район сел Клещиевка — Ступочки, однако успеха нет.

По данным британской разведки, в течение последней недели россия продолжала достигать небольших успехов в своих попытках окружить Бахмут в Донецкой области. Оккупационные войска пытаются окружить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook