TERRA показали бойові будні під Бахмутом

Вагнєрівці

Бійці підрозділу TERRA опублікували відео, на якому відображено один день своєї бойової роботи поблизу Бахмута. Підрозділ займається аеророзвідкою та коригуванням артилерійського вогню.

Відповідне відео опубліковано на YouTube TERRA Ops.

Відео дня

"Ще один день боїв за Бахмут сьогодні підрозділ TERRA забезпечує наступальні дії ЗСУ, бої йдуть за кожні 100 метрів землі, за кожну посадку. Скоригували артилерійську підготовку за позиціями ворога, працювали Д44 та AHS Krab 155 калібр", — йдеться у повідомленні.

Поки ЗСУ чекали на під'їзд танків, помітили піхоту "Вагнера" на відносно відкритій місцевості. Застосували спеціальний засіб, ударний дрон.

"Мету було знищено. Перед настанням позиції ворога розстріляли з 2 танків. Піхота пішла на штурм. Бій закінчився перемогою для ЗСУ. Невеликий клаптик землі був відбитий", — уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, що українські сили оборони продовжують відбивати безперервні атаки російських окупантів на Бахмут. Проте підрозділи ЗСУ можуть залишити місто за однієї важливої умови, що безпосередньо впливає на становище його захисників.