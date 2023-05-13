Увольнение с военной службы 2023 — на какие выплаты рассчитывать военным

Выплаты военным после увольнения со службы. Фото: Новини.LIVE

Даже во время военного положения у военнослужащих могут появиться обстоятельства или основания уволиться с военной службы. В свою очередь, государство гарантирует им социальные гарантии и выплаты после "завершения карьеры" военного.

Какую помощь и какие выплаты имеют право получить украинские военнослужащие после демобилизации, рассказали юристы правозащитной организации Юридическая сотня на странице в Facebook.

Читайте также:

Какие обстоятельства для увольнения с военной службы во время военного положения

Ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает следующие основания для увольнения с военной службы во время действия военного положения:

предельный возраст (во время особого периода рядовые, сержанты, старшины, от лейтенанта до полковника — до 60 лет , генералы — до 65 лет );

(во время особого периода рядовые, сержанты, старшины, от лейтенанта до полковника — до , генералы — до ); неудовлетворительное состояние здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

— на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; лишение или ограничение свободы, лишение воинского звания ;

; имейные обстоятельства и другие уважительные причины.

Семейными обстоятельствами и другими уважительными причинами для увольнения с военной службы могут быть:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, больного тяжелыми болезнями;

необходимость постоянного ухода за больной женой (супругом, ребенком, родителями);

необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

если у супруги (супруга, родителей) инвалидность I либо II группы;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Увольнение с военной службы. Фото: depositphotos.com

Какие виды выплат после увольнения предусмотрены военным

В случае увольнения с военной службы военнослужащий имеет право на получение следующих выплат:

денежное довольствие;

денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

денежное пособие для оздоровления;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Выплаты военным после увольнения. Фото: depositphotos.com

Денежное довольствие

Денежное обеспечение в случае увольнения с военной службы выплачивается согласно "Порядку выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", утвержденного Приказом Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года №260.

Порядок выплаты денежного довольствия регламентируется соответствующей Инструкцией, также утвержденной приказом МОУ № 260.

В случае увольнения с военной службы сумма выплаты зависит от должностного оклада, оклада по воинскому званию и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

Денежное довольствие в случае увольнения с военной службы выплачивается:

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы) — в размере денежного довольствия, предусмотренного для занимаемой должности со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности ( в пределах установленных Министром обороны Украины сроков) или до дня окончания ежегодного отпуска, предоставляемого после сдачи дел и должности;

военнослужащим срочной военной службы, курсантам военных учебных заведений (кроме курсантов из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту) — в размере денежного довольствия за весь месяц, в котором они уволены, кроме курсантской должностной надбавки;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), находящимися в день освобождения от военной службы в распоряжении или освобожденные от должностей, — со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем за 5 дней (без учета времени сдачи дел и должности в случае временного исполнения обязанностей по вакантной должности);

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), лишенным воинского звания по приговору суда, — ко дню, указанному в приговоре суда о начале срока отбывания наказания, включительно;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), лишенным воинского звания в порядке дисциплинарного взыскания, — до дня подписания соответствующего приказа о лишении воинского звания, а если законодательством установлены сроки сдачи должности, — до дня исключения из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности (в пределах установленных Министром обороны Украины сроков). При этом со дня подписания приказа о лишении воинского звания осуществляется выплата только должностного оклада и надбавки за выслугу лет, но не более установленного действующим законодательством срока сдачи должности.

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются с военной службы в связи с окончанием срока контракта, денежное обеспечение выплачивается до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня истечения срока контракта.

Денежное довольствие в случае увольнения с военной службы. Фото: Новости.

Денежная компенсация стоимости за неполученное имущество

Вещественное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам и в сроки, определяемые Приказом Министерства Обороны Украины от 29.04.2016 г. №232.

Такая денежная компенсация выплачивается всем освобождаемым со службы военнослужащим, кроме срочников и курсантов.

Для получения компенсации необходимо получить справку стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной Постановлением Кабмина № 178 от 16 марта 2016 года. Справка выдается вещной службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года.

Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещное имущество, к которому добавить оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты является приказ командира части, выдаваемого по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты денежных средств.

При гибели (смерти) военнослужащего денежная компенсация выплачивается равными долями членам его семьи и иждивенцам.

Члены семьи и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего подают по месту его военной службы заявление о получении денежной компенсации.

Денежная компенсация членам семьи и иждивенцам погибшего выплачивается в случае, когда заявление поступило в течение трех лет со дня смерти военнослужащего или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Единовременная денежная помощь военным. Фото: armyinform.com.ua

Одноразовая денежная помощь ― как получить военнослужащий

После увольнения военные имеют право на получение 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы.

Выплату получают все военнослужащие кроме срочников, увольняемых со службы по состоянию здоровья. Также, выплату получают военные при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются:

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

истечением срока контракта;

в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;

систематическим невыполнением условий контракта командованием;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

Еще две категории военных могут получить выплату в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы, при наличии выслуги 10 календарных лет и более:

офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию;

другие военнослужащие (кроме срочников), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

В случае повторного увольнения с военной службы единовременное пособие выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.

Единовременная денежная помощь. Фото: Минобороны

Единовременная денежная помощь мобилизованным

Военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняемых со службы, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Помощь выплачивается из расчета месячного денежного довольствия (без учета вознаграждений), на которое имеет право военнослужащий на день увольнения.

Военнослужащим выплата помощи осуществляется за период военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период со дня их призыва на соответствующую военную службу без учета периода предыдущей военной службы, на которой они находились (за исключением тех лиц, которые при предварительном увольнении с военной службы не получили права на получение денежной помощи, предусмотренной пунктом 2 статьи 15 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в размере 25% или 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Военнослужащим в случае увольнения с воинской службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания, в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, в связи со вступлением в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, пособие не выплачивается.

Помощь военнослужащим и резервистам не выплачивается при:

увольнении со службы по служебному несоответствию;

лишении воинского звания;

в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу;

также привлечением к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск — кто получает

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошедшие годы, независимо от оснований увольнения.

Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск:

исходя из должностного оклада;

исходя из оклада по воинскому званию;

учитывая надбавку за выслугу лет;

учитывая ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия;

с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должностью.

Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска следует обратиться с соответствующим рапортом, в котором обязательно указать норму закона, предусматривающую такую компенсацию следующим категориям:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

лицам с инвалидностью в результате войны.

В случае получения отказа в выплате компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска лицо, уволенное со службы, имеет право обращаться с административным иском в суд.

Денежная компенсация военным. Фото: google.com

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. В 2023 году пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия.

В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

На каких основаниях выплачивается пособие по решению социально-бытовых вопросов:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранения при выполнении задач во время военного положения;

наличие инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме сдавшихся в плен добровольно) или ставших заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признанные безвестно отсутствующими;

нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно:

— онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия);

— заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, вирусным гепатитом B, C;

— непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Помощь выплачивается по рапорту военнослужащего из приказа командира, а командиру — приказа высшего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, приказы об увольнении которых подписаны в прошлом году, но не исключены из списков воинской части, в текущем году не предоставляется.

Единовременные выплаты курсантам

Курсантам, которые до зачисления в военное учебное заведение не имели воинских званий, и военнослужащим срочной воинской службы, уволенным с военной службы (обучения), денежная помощь выплачивается в размере 8 должностных окладов, а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительство, — 12 должностных окладов.

Ранее мы писали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы для этого нужны.

Напоминаем, мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для УБД, которые имеют авто.

Также мы сообщали, как участнику боевых действий получить льготы на оплату коммунальных услуг.