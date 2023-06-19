Производители F-16 заявили, что готовы учить украинских летчиков

Истребители F-16. Фото: Google

Производитель истребителей F-16 хочет помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании. Правда, есть условие: если страны НАТО согласятся направить эти самолеты на помощь Украине.

Об этом заявил главный операционный директор компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон. Сообщает издание Financial Times.

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Обучение украинских пилотов на F-16

Американцы удивлены активностью и способностью украинских военных быстро овладевать западной техникой.

Особенно там гордятся, как быстро воины ВСУ научились уничтожать врага с помощью реактивных систем залпового огня GMLRS и ракет Javelin.

А в вопросе обучения истребителей они вообще берутся ускорить этот процесс.

В компании-производителе самолетов F-16 говорят, что готовы научить наших пилотов.

"Мы готовы не только удовлетворить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", — сказал Сент-Джон.

При этом он подчеркнул, что решение может быть принято только по результатам переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками.

База обучения пилотов F-16

Также Lockheed не исключают, что в долгосрочной перспективе могут поговорить о создании базы в Украине или рядом с ней. Но, скорее всего, это произойдет после окончания войны.

Отметим, в настоящее время в мире эксплуатируется около 3000 истребителей F-16. В компании планируют увеличить производство самолетов на заводе в Гринвилле в Южной Каролине. В планах — четыре истребителя ежемесячно.

Напомним, Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине больше всего нужны самолеты.

Мы также писали, что тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. Затем присоединятся другие страны.