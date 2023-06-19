Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Производители F-16 заявили, что готовы учить украинских летчиков arrow

Производители F-16 заявили, что готовы учить украинских летчиков

19 июня 2023 17:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Производители F-16 заявили, что готовы учить украинских летчиков
Истребители F-16. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Производитель истребителей F-16 хочет помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании. Правда, есть условие: если страны НАТО согласятся направить эти самолеты на помощь Украине.

Об этом заявил главный операционный директор компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон. Сообщает издание Financial Times.

Читайте также:

Обучение украинских пилотов на F-16

Американцы удивлены активностью и способностью украинских военных быстро овладевать западной техникой.

Особенно там гордятся, как быстро воины ВСУ научились уничтожать врага с помощью реактивных систем залпового огня GMLRS и ракет Javelin.

А в вопросе обучения истребителей они вообще берутся ускорить этот процесс.

В компании-производителе самолетов F-16 говорят, что готовы научить наших пилотов.

"Мы готовы не только удовлетворить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", — сказал Сент-Джон.

При этом он подчеркнул, что решение может быть принято только по результатам переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками.

База обучения пилотов F-16

Также Lockheed не исключают, что в долгосрочной перспективе могут поговорить о создании базы в Украине или рядом с ней. Но, скорее всего, это произойдет после окончания войны.

Отметим, в настоящее время в мире эксплуатируется около 3000 истребителей F-16. В компании планируют увеличить производство самолетов на заводе в Гринвилле в Южной Каролине. В планах — четыре истребителя ежемесячно.

Напомним, Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине больше всего нужны самолеты.

Мы также писали, что тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. Затем присоединятся другие страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас