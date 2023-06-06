Как выехать за границу мужчине — адвокат объяснил один из способов

Выезд мужчин за границу во время действия военного положения. Фото: Associated Press

Как минимум до 18 августа текущего года в Украине будет действовать режим военного положения и всеобщая мобилизация, а значит, военнообязанные мужчины не смогут уехать из страны. Однако есть исключения, позволяющие пересечь границу, в частности, одно из оснований — сопровождение родственников, имеющих инвалидность.

Какие действуют правила выезда для таких лиц и есть ли нюансы, объяснил управляющий партнер адвокатской компании "DixiLex", адвокат Вадим Заворотный в комментарии РБК-Украина.

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Как отметил правовед, право на выезд имеют военнообязанные лица, которые:

имеют жену с инвалидностью;

имеют одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I либо II группы.

Заворотный обратил внимание на то, что норма Правил не содержит ограничения по группе инвалидности второго супруга. А значит, мужчина имеет право выехать из страны с целью сопровождения даже если у жены ІІІ группа инвалидности.

Однако отметим, что окончательное решение о выезде будут принимать пограничники.

Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Какие необходимы документы для пересечения границы

Выехать из Украины такие граждане могут только при наличии определенных документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Чтобы пересечь границу, при себе необходимо иметь:

загранпаспорт;

свидетельство о браке (если муж выезжает за границу для сопровождения супруги);

документы, подтверждающие родственные связи;

документы в подтверждение общего места жительства;

акт установления факта осуществления ухода;

удостоверение, подтверждающее статус (удостоверение инвалида);

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Как пояснил адвокат, если не совпадает зарегистрированное/задекларированное место жительства мужчины и лица с инвалидностью, необходимо предоставить акт установления факта осуществления ухода.

Такой документ составляется не позднее 5 дней с момента обращения районной, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета. По ссылке можно посмотреть порядок выдачи такого акта.

Также правовед добавил, что правила также предусматривают, чтобы те лица, сопровождаемые за границу мужчиной призывного возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, состояли на консульском учете. А те, кто осуществляет их сопровождение, обязаны вернуться в Украину не позже возвращения сопровождаемого ими человека.

Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Ранее мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

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