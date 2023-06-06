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Выезд за границу для мужчин: адвокат объяснил, как работает один из способов

6 июня 2023 06:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как выехать за границу мужчине — адвокат объяснил один из способов
Выезд мужчин за границу во время действия военного положения. Фото: Associated Press
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как минимум до 18 августа текущего года в Украине будет действовать режим военного положения и всеобщая мобилизация, а значит, военнообязанные мужчины не смогут уехать из страны. Однако есть исключения, позволяющие пересечь границу, в частности, одно из оснований — сопровождение родственников, имеющих инвалидность.

Какие действуют правила выезда для таких лиц и есть ли нюансы, объяснил управляющий партнер адвокатской компании "DixiLex", адвокат Вадим Заворотный в комментарии РБК-Украина.

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Как выехать за границу мужчине, сопровождающему человека с инвалидностью

Как отметил правовед, право на выезд имеют военнообязанные лица, которые:

  • имеют жену с инвалидностью;
  • имеют одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
  • осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I либо II группы.

Заворотный обратил внимание на то, что норма Правил не содержит ограничения по группе инвалидности второго супруга. А значит, мужчина имеет право выехать из страны с целью сопровождения даже если у жены ІІІ группа инвалидности.

Однако отметим, что окончательное решение о выезде будут принимать пограничники.

 

Как выехать за границу мужчине, сопровождающему человека с инвалидностью
Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Какие необходимы документы для пересечения границы

Выехать из Украины такие граждане могут только при наличии определенных документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Чтобы пересечь границу, при себе необходимо иметь:

Как пояснил адвокат, если не совпадает зарегистрированное/задекларированное место жительства мужчины и лица с инвалидностью, необходимо предоставить акт установления факта осуществления ухода.

Такой документ составляется не позднее 5 дней с момента обращения районной, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета. По ссылке можно посмотреть порядок выдачи такого акта.

Также правовед добавил, что правила также предусматривают, чтобы те лица, сопровождаемые за границу мужчиной призывного возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, состояли на консульском учете. А те, кто осуществляет их сопровождение, обязаны вернуться в Украину не позже возвращения сопровождаемого ими человека.

 

Какие необходимы документы для пересечения границы
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Ранее мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

Также мы писали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.

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