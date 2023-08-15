Визит в Запорожье и награждение воинов: главное с обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил боевые бригады в разных районах Запорожской области, в том числе территорию работы ОСГВ "Таврия". Он поговорил с украинскими бойцами и рассказал, в чем они нуждаются больше всего.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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Детали визита

"Вместе с генералом Тарнавским были в расположениях 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус — 116-я, 117-я и 118 бригады. Каждая — особенная, все — молодцы", — подчеркнул глава государства.

Также Президент посетил передовое хирургическое отделение, где выразил благодарность украинским боевым медикам за то, что спасают наших защитников.

"Пообщались с комбригами и комбатами о потребностях наших воинов — то, что они реально испытывают на передовой. Все, о чем говорили ребята, будет звучать на Ставке. Когда такое общение — бригада за бригадой, и у всех реальный боевой опыт, — то можно оценить ситуацию значительно глубже, увидеть, как конкретный опыт одной бригады применим другими подразделениями и масштабирован на все наши силы обороны", — отметил Зеленский.

По его словам, наши воины нуждаются в:

средствах РЭБ;

дронах;

бронированных эвакуационных машинах "медевак" и др.

Отзывы о западном оружии

"Услышали от комбатов отзывы о боевом применении техники и оружия, которое предоставляют партнеры. Каждый такой отзыв — это то, о чем будем говорить с лидерами. И хочу отдельно поблагодарить всех наших воинов, которые берут трофеи и ставят на службу Украине российскую технику. Это не просто рациональность наших ребят, это и важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины", — добавил глава государства.

Награждение воинов

Кроме того, Зеленский наградил украинских военных, а именно солдат, сержантов и офицеров.

Ликвидация последствий обстрелов в Украине

Также он упомянул о тех, кто помогал ликвидировать последствия российской ночной атаки в течение этих двух дней, а именно в:

Одессе;

в Харьковской области;

во Львове;

Луцке;

Днепре;

Краматорске;

в Черкасской области;

в Запорожской области и в других частях нашей страны.

"Спасибо спасателям, врачам, полицейским, волонтерам, местным властям... Спасибо! Каждый день должны помнить: шаги вперед наших воинов на передовой приближают безопасность и защиту для всех наших городов и сел. А чем больше силы у нашей ПВО, тем больше возможностей тыловых областей работать для обороны. Уже увеличиваем, в частности, военное производство — даже в таких условиях, как сейчас. И будем увеличивать", — подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины сегодня совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Так, в частности, он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.