Визит в Запорожье и награждение воинов: главное с обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил боевые бригады в разных районах Запорожской области, в том числе территорию работы ОСГВ "Таврия". Он поговорил с украинскими бойцами и рассказал, в чем они нуждаются больше всего.
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
Детали визита
"Вместе с генералом Тарнавским были в расположениях 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус — 116-я, 117-я и 118 бригады. Каждая — особенная, все — молодцы", — подчеркнул глава государства.
Также Президент посетил передовое хирургическое отделение, где выразил благодарность украинским боевым медикам за то, что спасают наших защитников.
"Пообщались с комбригами и комбатами о потребностях наших воинов — то, что они реально испытывают на передовой. Все, о чем говорили ребята, будет звучать на Ставке. Когда такое общение — бригада за бригадой, и у всех реальный боевой опыт, — то можно оценить ситуацию значительно глубже, увидеть, как конкретный опыт одной бригады применим другими подразделениями и масштабирован на все наши силы обороны", — отметил Зеленский.
По его словам, наши воины нуждаются в:
- средствах РЭБ;
- дронах;
- бронированных эвакуационных машинах "медевак" и др.
Отзывы о западном оружии
"Услышали от комбатов отзывы о боевом применении техники и оружия, которое предоставляют партнеры. Каждый такой отзыв — это то, о чем будем говорить с лидерами. И хочу отдельно поблагодарить всех наших воинов, которые берут трофеи и ставят на службу Украине российскую технику. Это не просто рациональность наших ребят, это и важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины", — добавил глава государства.
Награждение воинов
Кроме того, Зеленский наградил украинских военных, а именно солдат, сержантов и офицеров.
Ликвидация последствий обстрелов в Украине
Также он упомянул о тех, кто помогал ликвидировать последствия российской ночной атаки в течение этих двух дней, а именно в:
- Одессе;
- в Харьковской области;
- во Львове;
- Луцке;
- Днепре;
- Краматорске;
- в Черкасской области;
- в Запорожской области и в других частях нашей страны.
"Спасибо спасателям, врачам, полицейским, волонтерам, местным властям... Спасибо! Каждый день должны помнить: шаги вперед наших воинов на передовой приближают безопасность и защиту для всех наших городов и сел. А чем больше силы у нашей ПВО, тем больше возможностей тыловых областей работать для обороны. Уже увеличиваем, в частности, военное производство — даже в таких условиях, как сейчас. И будем увеличивать", — подытожил Зеленский.
Напомним, Президент Украины сегодня совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Так, в частности, он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.