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Зеленський розповів про свій візит в Донецьку область

14 серпня 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про свій візит в Донецьку область
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область Він зустрівся з військовими та нагородив їх.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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"Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім — кожній бригаді — за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів — тими, хто в боях, — про їхні фронтові потреби", — розповів Зеленський.

За його словами, завжди є загальна картина та звіти по кожному напрямку, а також по кожній бригаді. Однак важливо спілкуватися з військовими напряму. Глава держави розповів, що сьогодні це були відверті розмови про українські наступальні дії, постачання у війська, можливості командирів та про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути.

"Зброя та дефіцитні снаряди. Ремонт техніки. Гостре питання — транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники — те, що застосовує ворог: "ланцети", "орлани", — і те, що потрібно нашим воїнам, від "мавіків" до кожної іншої системи безпілотників", — наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що важливою темою є те, як командири можуть керувати особовим складом. За його словами, дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Зеленський заявив, що влада готуватиме рішення.

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бійців у Донецькій області. Також він обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, який лікує поранених військових на Бахмутському напрямку. Він наголосив, що це честь бути присутнім там.

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