"Признай ошибки и уйди из бригады": в "Магуре" жестко раскритиковали Маркуса

Скандальный сержант 47-й бригады Валерий Маркус. Фото: скриншот

Скандальный сержант Валерий Маркус пиарился на чужих достижениях и оказывал давление на пресс-офицера бригады "Магура" Анастасию Блищик. Поэтому он должен извиниться и уйти из бригады.

Об этом написал главный сержант роты БпЛА 47-й бригады "Магура" Рустам Мустафаев.

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Опровержение заявлений Маркуса

Рустам Мустафаев заявил, что слова Валерия Маркуса о некомпетентности офицеров бригады "Магури" и унижении сержантов неправда.

По словам Мустафаева, он вообще не сталкивался с подобными явлениями. "Абсолютно все офицеры высшего командования на прямой связи со мной, чтобы создать максимально благоприятные условия для обеспечения эффективной работы нашего подразделения", — подчеркнул главный сержант роты беспилотников.

Обвинения в адрес скандалиста

Далее Мустафаев обвинил скандального главного сержанта бригады в стремлении к пиару.

"Маркус однажды участвует в штурме, снимает на видео результат чужой работы и затем публикует кучу видосов, чтобы пропиарить свою личность на крови своих собратьев", — подчеркнул военный.

Также Рустам Мустафаев заявил, что Валерий Маркус занимался систематическим буллингом пресс-офицера 47-й бригады Анастасии Блыщик.

По словам главного сержанта роты БпЛА, Маркус требовал от Блыщик пиарить его в своей работе.

"Я надеюсь, что Маркус найдет в себе каплю мужества поступить правильно и публично извиниться перед ней, и мир никогда не увидит видео, где главный сержант бригады угрожает и кричит на Анастасию "Завалы бло" и остальные ругательства", — подчеркнул Мустафаев.

Он также отметил, что лучшим вариантом для Валерия Маркуса будет публично признать свои ошибки и уйти из бригады.

Обвинения по адресу Валерия Маркуса

Напомним, ранее главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность.

Маркус заявил о "систематическом унижении сержантского корпуса бригады", а заместителя командира бригады назвал "аморальным дегенератом".

Командир бригады подполковник Александр Сак отреагировал на этот демарш, призвав всех прекратить раздоры и сосредоточиться на освобождении украинской земли.